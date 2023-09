Vite al limite, la storia più bella e di maggior successo: ora il paziente è un padre felice

È stata una delle storia più emozionanti di Vite al Limite. Pesava oltre 310 Kg. Ecco cosa è successo dopo l’incontro con il dottor Nowzaradan

Sono tante le storie di Vite al Limite che ci hanno strappato ben più di una lacrima, molte delle quali per il loro epilogo positivo, altre perché, purtroppo, terminate tra mille difficoltà dei loro protagonisti. Ma ce n’è una in particolare che è impossibile dimenticare e che ha davvero lasciato il segno.

È quella che racconta il viaggio di Doug Armstrong, accompagnato dall’esperto dottore Younan Nowzaradan, verso una nuova vita. Quando si è presentato presso la sua clinica di Houston Doug era arrivato a pesare oltre 310 Kg ed era determinato ad invertire la rotta ed iniziare a perdere peso drasticamente.

Vite al Limite, l’emozionante storia dell’uomo che pesava 310 Kg

La sua vicenda è stata raccontata in un episodio della quinta stagione andato in onda nel 2017 ma ancora oggi, a distanza di anni, i fan del programma dedicato ai percorsi di dimagrimento per persone super obese al punto da mettere a repentaglio la loro stessa vita, lo ricordano con emozione. Il giovane ha dovuto compiere un profondo lavoro su sé stesso per interrompere quel circolo vizioso che lo portava a mangiare in maniera incontrollata ed è riuscito a trovare la forza per farlo.

Non è stato per nulla facile nel suo caso ma sin dai primi giorni ha mostrato la sua grande tenacia ed una forza d’animo notevole. Il suo desiderio era quello di poter tornare ad essere una presenza attiva nella vita della moglie e dei suoi figli e al termine dell’episodio è riuscito a perdere ben 100 chili.

Successivamente, a metà del 2018, Doug è tornato in tv prendendo parte ad uno speciale dedicato ai pazienti del dottor Nowzaradan spiegando di essere riuscito, dopo il programma, a perdere altri 49 Kg. Era dunque arrivato a pesare 160 Kg, ancora tanto per potersi considerare fuori pericolo ma ha spiegato di essere riuscito ad intraprendere il percorso corretto per riuscirci.

Cosa è successo dopo l’episodio

In tale occasione ha rivelato quali fossero le sue sensazioni dichiarando: “Vivere la vita che ho adesso mi fa venire voglia di non tornare mai indietro. Non permetterò che qualcosa mi porti in un posto dove rischio di perdere la vita che ho ora e la persona che sono ora“. Anche la moglie di Doug, Ashley, ha parlato dei miglioramenti del marito sia dal punto di vista fisico che mentale. I due hanno inoltre avuto il loro quarto figlio, che hanno chiamato Tucker.

“Ashley – ha raccontato Doug – mi ha sostenuto in tutto questo percorso, aiutandomi ogni volta che avevo difficoltà con la dieta o con il dolore. È lei che mi ha spronato ogni volta che pensavo di non riuscire a superare certi ostacoli o certe pietre miliari durante questo percorso. È stata la mia roccia, quindi, voglio dire, è proprio grazie a lei che oggi sono qui davanti a voi“. Anche la moglie ha, peraltro, dovuto affrontare problemi legati al peso, riuscendo a dimagrire molto e sottoponendosi ad un intervento.