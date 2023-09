Ecco dove fare una lista di nascita online facile e completa

Abbiamo trovato uno dei siti in cui fare liste di nascite online con buonissimi prodotti e, soprattutto, in maniera molto facile: qual è e cosa inserire

Internet, con il suo arrivo, ha rivoluzionato le nostre vite. Seppur anch’esso ha lati negativi, sono tanti e tutti tangibili quelli positivi. Uno di questi è sicuramente il risparmio di tempo e il conseguente guadagno in salute. Oggigiorno, infatti, si può usare anche per fare le liste di nascita e nel mondo del web sono tantissimi i siti che mettono a disposizione questa opzione. Dopo aver provato vari servizi, abbiamo individuato uno dei siti migliori: è ricco di prodotti ottimi, molti dei quali completamente sostenibili, e assolutamente facili da usare.

Il sito da utilizzare

Uno dei siti più interessanti per fare liste nascita sia chiama Family Nation. I motivi per cui ve lo segnaliamo sono tantissimi, tra cui il fatto che è uno shop online ricco di articoli per i bambini e i futuri genitori.

Tra le altre cose, una volta completata la lista risulta facilmente condivisibile con chiunque si voglia. Ottimo anche il servizio che permette di monitorare in qualsiasi momento gli acquisti che sono stati effettuati. Tutto ciò è possibile perché il sistema aggiorna in tempo reale su cosa è stata comprato, quando e persino da chi.

La lista online di Family Nation può anche essere soprannominata: un modo simpatico, carino ed originale per mandare un messaggio e/o per far sorridere tutti coloro che la riceveranno.

In più, è possibile aggiornarla con i tanti bellissimi prodotti in qualsiasi momento, oltre al fatto che se si cambia idea si possono facilmente rimuovere gli articoli per i quali non si ha più interesse.

Cosa inserire nella lista di nascita

Nella lista di nascita vanno inseriti prodotti di tutti i prezzi e che riguardano la quotidianità, a 360 gradi, del bambino che portiamo in grembo. Abbiamo deciso di suddividere i prodotti per settore.

Tra i prodotti più utili la cameretta del piccolo ci sono:

lettino con sbarre removibili;

sdraietta a dondolo elettrica;

set di 3 copertine;

piccolo dispositivo dei rumori bianchi;

armadio colorato o bianco.

Per portarlo a spasso, invece:

seggiolino per auto;

portaoggetti passeggino;

passeggino compatto;

marsupio regolabile;

tendina parasole.

Non possono di certo mancare gli oggetti per l’allattamento e la pappa:

robot da cucina per preprarargli dei gustosissimi piatti;

set di bavaglini impermeabili;

seggiolone evolutivo e convertibile;

cuscino allattamento;

coppette paracapezzoli in argento.

C’è poi l’igiene:

vasino ergonomico;

accappatoio poncho;

ricambi per vasino;

vasca bagnetto per neonati;

termometro da bagno.

Poi ancora i giochi, fondamentali per lo sviluppo e l’apprendimento:

tavola d’equilibrio in legno;

palestrina con tappeto;

vespa a dondolo;

raccontastorie;

gioco multisensoriale.

Infine, anche una serie di prodotti ecosostenibili per fare la differenza: