Smalto per unghie: è allarme salute, le sostanze nocive che devi evitare | Getta via quelli che hai

Nuovo allarme per alcuni tipi di smalto per unghie. Scopri quali sono e perché non dovresti assolutamente usarli!

Avere delle mani curate è da sempre un aspetto importante per chi ama prendersi cura di sé e della propria bellezza. E tra i rituali più comuni non può certamente mancare quello dello smalto. Purtroppo questo genere di prodotti è però spesso soggetto a richiami allarmanti per la salute.

E tutto per la presenza di sostanze chimiche potenzialmente dannose per la salute. A tal riguardo, di recente è scattato un nuovo allarme in tal senso che indica un tipo di smalto sempre più in uso e che, invece, non andrebbe usato per nessuno motivo.

Qual è lo smalto che non dovresti più usare e perché

Sebbene applicare lo smalto da sé sia indubbiamente vantaggioso sia da un punto di vista di qualità del tempo che da quello economico, per farlo bene è importante prestare molta attenzione ai prodotti che si usano. In particolar modo, proprio negli ultimi mesi, è scattata un’allerta per i kit di smalto fai da te che cercano di imitare in tutto e per tutto il risultato ottenuto nei saloni professionali. Come rilevato dall’Office for Product Safety and Standards britannico, infatti, sia gli smalti che le lampade non professionali rischiano di provocare danni gravi. Esasperati, poi, da smalti con componenti chimici non idonei alla salute. Sempre più persone, infatti, hanno riscontrato allergie importanti dopo averli usati.

Per evitare che ciò avvenga è quindi molto importante accertarsi prima di tutto della provenienza dei kit o degli smalti in uso che dovrebbero essere sempre di origine europea o statunitense. Detto ciò è molto importante che tra gli ingredienti non ci sia il composto, più volte condannato, dal nome HEMA.

Questo, infatti, contiene metacrilati che risultano pericolosi per la salute e che lo sono ancor di più quando a causa di una lampada che non asciuga per bene penetrano al di sotto delle unghie. Qualora si avessero in casa kit che non corrispondono a quanto detto è quindi consigliabile non usarli e preferirne di più adatti, magari con smalti hema-free. In alternativa si può optare per smalti normali e per qualche seduta da professionisti del settore. Professionisti che usano sicuramente prodotti certificati e non dannosi per la salute.

Dopotutto, lasciare le unghie al naturale tra un’applicazione e l’altra non è così grave. E, anzi, è necessario per la loro salute e per non rischiare di danneggiarle con un eccesso di sostanze chimiche. In alternativa, c’è sempre lo smalto adesivo che può essere una simpatica variante per sentirsi al top senza far troppi danni alle unghie.