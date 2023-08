Doccia calda e soffione intasato, qualcosa non ha funzionato: ora lo aggiusto io

Può succedere che il soffione della doccia sia intasato a causa del calcare e dell’uso ripetuto: in casa abbiamo già quello che ci serve per sistemarlo

Non capita spesso, ma capita a tutti. Vai a fare la doccia e ad un certo punto dal soffione esce un getto meno forte di quello che ti aspetti, perché l’acqua fatica a scorrere. Il problema è uno solo: nei buchini si sono accumulati residui di calcare che in genere dipendono dalla durezza dell’acqua e quindi dai metalli che la compongono.

Il primo pensiero è quello di cambiare il soffione, soprattutto se questo problema si ripete. Il secondo pensiero però deve essere un altro. Ho in casa quello che mi serve per liberare il soffione e tornare a farmi una doccia come si deve?

Seconda che ci sentano i negozi specializzati in casalinghi e materiale per il bagno, in effetti il secondo pensiero è corretto. Con un minimo di esperienza e di manualità, questo è un problema che nove volte su dieci si risolve senza dover fare nessuna sostituzione in corsa e quindi senza spendere nulla.

Prima di passare ai rimedi veri e propri però ti do un consiglio per evitare che il soffione si ostruisca con eccessiva frequenza. Ricordati di pulire regolarmente il filtro, diciamo almeno una volta al mese. Sto parlando di quel pezzo in genere di forma circolare, piazzato nel giunto che collega il soffione al tubo. Basta passarlo sotto un getto di acqua corrente strofinandolo con uno spazzolino vecchio per eliminare i residui di calcare e di minerali.

Soffione intasato, il rimedio casalingo si chiama aceto: ecco come fare

Ora però passiamo ai rimedi veri e propri per liberare il soffione dal calcare e dalle impurità. Quello più logico è usare un anticalcare: basterà spruzzarlo sulla parte anteriore del soffione, dove troviamo i buchini per fare uscire l’acqua, e poi tapparli con un panno in microfibra bagnato. Lasciamo tutto così per 15minuti e passato questo tempo possiamo risciacquare con dell’acqua calda.

Però c’è chi non ama usare prodotti chimici, almeno non in bagno, e allora dobbiamo studiare soluzioni alternative. Come l’aceto, in due versioni. Cominciamo con l’aceto di mele: ne versiamo 300 ml in una bacinella insieme a 6 cucchiaini di bicarbonato di sodio.

Mescoliamo e poi immergiamo il soffione nella bacinella lasciando agire per un’ora. Passato questo tempo, basterà sciacquarlo sotto l’acqua corrente.

L’ultima alternativa si chiama aceto di vino bianco. Versiamo 4 bicchieri di aceto e altrettanti di acqua fredda in una bacinella, poi immergiamo anche il soffione. Poi aggiungiamo 4 cucchiaini di bicarbonato e lasciamo riposare per tutta la notte.

La mattina successiva completiamo la pulizia usando un panno in microfibra umido e uno spazzolino. Terminiamo sciacquando il soffione, lo asciughiamo e lo rimettiamo nella doccia.