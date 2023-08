Wc otturato, wc liberato: ormai non tempo più di restare bloccata, so come fare

Una delle cose più fastidiose in casa è quando il wc è otturato, anche non per colpa nostra: ci sono rimedi casalignhi per risolvere

Mi è successo di nuovo e non possono aspettare. Perché davvero, una delle situazioni più snervanti che possono capitare nel bagno di casa è legata al water. Quando si ottura, è può capitare, non sempre agire in fretta significa anche farlo bene.

In realtà però se c’è qualcosa che non può proprio aspettare, quello è il water specialmente in presenza di una famiglia numerosa. Non tutti hanno due bagni in casa, ma non tutti hanno anche la possibilità di chiamare in continuazione in idraulico. Allora devi agire in due direzioni. La prima è evitare che succeda, conoscendo le possibili cause. La seconda è trovare dei rimedi casalinghi per risolvere senza fare ulteriori danni

Ma perché il water si intasa? I motivi in realtà sono diversi e non sempre è colpa direttamente di chi lo usa. Succede infatti che nelle case più vecchie siano stati montati sanitari a basso flusso e quindi non in grado di esercitare la giusta pressione con lo scarico. Questo significa di fatto non riuscire e svuotare bene la tappa dopo l’utilizzo e quindi si creano ingorghi

Il water può anche essere otturato quando la linea fognaria che arriva nella singola abitazione o nel palazzo è stata intasata per la presenza di detriti o sia bloccata da radici degli alberi e altri elementi esterni. E in questo caso ci possiamo fare poco.

Possiamo invece fare attenzione a quello che buttiamo. L’unica cosa che il water sopporta è la carta igienica, perché fatta con un materiale che a contatto con l’acqua sparisce. Mai invece gettare altri elementi, come salviette igieniche per bambini, tovaglioli e fazzoletti di carta, batuffoli di cotone e cotton fioc, ma anche assorbenti. E la carta igienica? Se ne buttiamo troppa, tutta insieme, è comunque un danno.

Wc otturato, wc liberato: tre metodi casalinghi, l’ultimo è davvero particolare

In tutti questi casi il primo comportamento utile è analizzare tutto senza abdare nel panico. Prima di chiamare qualcuno che certamente saprà dove mettere le mani ma altrettanto certamente ci costa, proviamo a rimediare da soli, con quello che abbiamo in casa.

Il primo metodo consiste nel mescolare

Acqua e aceto: una formula vincente acqua e aceto. Versiamo 1 litro di aceto bianco nel water e subito dopo anche un secchio d’acqua calda ma non bollente, perché altrimenti rovinerebbe la ceramica. La combinazione dei due liquidi, se non è un caso disperato, dovrebbe essere sufficiente per eliminare l’otturazione.

In alternativa c’è sempre il nostro salvatore quotidiano, il bicarbonato di sodio. Mescoliamo in una tazza due bicchieri di aceto e due cucchiaini di bicarbonato, poi li versiamo nel water. Aspettiamo 10 minuti che agiscano e completiamo con il solito secchio di acqua calda: anche in quesrto caso il tappo dovrebbe sparire.

Il terzo metodo è curioso ma efficace. Prendiamo una stampella di metallo per abiti, quelle che di solito ci danno in lavanderia dopo che abbiamo ritirato pantaloni e camicie. La apriamo e la allunghiamo, come se fosse un amo, coprendo la parte che entrerà nel wc con un panno, per non graffiare le pareti. Dopo che l’abbiamo infilata, facciamo dei movimenti circolari per rimuovere tutto quello che può bloccare il water e poi tiriamo lo sciacquone.