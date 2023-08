Racconto della Calabria come terra di arte, bellezza e cultura

La Calabria è una regione dell’Italia meridionale. Confina a nord con la Basilicata; è separata a sud-ovest dalla Sicilia tramite lo stretto di Messina, per una distanza di poco superiore ai 3 km; è bagnata a est dal mar Ionio e a ovest dal mar Tirreno. Nel corso dei millenni, il territorio ha visto la presenza di numerosi popoli antichi, tra cui gli Aschenazi, gli Ausoni, gli Enotri, i Lucani, i Bruzi, i Greci e i Romani. Durante il periodo medievale, ha ospitato i Bizantini e i Normanni, successivamente gli Angioini e gli Aragonesi. In seguito, è stata inclusa nel Regno d’Italia e attualmente costituisce una delle venti regioni della Repubblica Italiana.

La Calabria è una terra splendida, caratterizzata da un patrimonio naturale e storico-artistico di grandissima importanza. Cerchiamo di saperne un po’ di più dando alcune indicazioni su cosa vedere in Calabria.

Calabria: il patrimonio naturale

La Calabria ospita un patrimonio naturale di notevole pregio; una delle principali attrazioni della zona. In particolare, il mare cristallino che ne bagna le coste, tanto il Tirreno quanto lo Ionio, e le sue incantevoli spiagge sono la perla del territorio. Tra queste, si distingue per la bellezza e l’unicità della sua conformazione la spiaggia di Grotticelle, situata in un suggestivo scenario naturale a Capo Vaticano, sulla costa tirrenica. La spiaggia, formata da tre piccole insenature che si susseguono l’una all’altra, è considerata una delle più belle d’Italia e rappresenta la meta ideale per gli amanti del mare. Gioiello della costa ionica è la spiaggia di Le Castella, a Isola di Capo Rizzuto (Crotone), dominata dall’imponente fortezza aragonese che la sovrasta. Infine, sulla costa tirrenica troviamo un’altra delle spiagge più belle del nostro Paese, quella di Marina dell’Isola, a Tropea. Posta nei pressi della spiaggia della Rotonda, è vicina all’Isola Bella che, con il suo imponente sperone di roccia bianca, rende il paesaggio particolarmente suggestivo.

Il territorio calabrese non si esaurisce nella bellezza delle sue coste. Tra le meraviglie naturali ivi presenti, spicca l’altopiano della Sila, che si estende per circa 150.000 ettari tra le province di Cosenza, Crotone e Catanzaro. È uno dei parchi nazionali più importanti d’Italia e il più antico della regione. Qui la natura si esprime in tutta la sua selvaggia bellezza, con una flora e una fauna di straordinaria varietà. Al suo interno, inoltre, si trovano numerosi piccoli borghi caratteristici che meritano di essere visitati per scoprire la storia e le tradizioni della Calabria.

Calabria: il patrimonio storico e artistico

Chi ama la storia e l’arte non rimarrà deluso da una vacanza in Calabria. La regione annovera tra i suoi tesori storico-artistici i Bronzi di Riace, esemplari unici di arte greca antica, risalenti al V sec. a.C. Per ammirarli non bisogna far altro che recarsi al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

La Calabria è poi una terra ricca di castelli. Tra i più importanti si ricordano il Castello di Corigliano Calabro (XI sec., monumento nazionale dal 1927); il Castello Normanno di Santa Severina (risalente al XI sec., la cui struttura si estende per circa 10.000 metri quadrati); il Castello normanno-svevo (una fortificazione medievale di Cosenza, situata sul colle Pancrazio) e il Castello di Pizzo Calabro, altresì noto come Castello Murat, in ricordo di Gioacchino Murat che nel 1815 fu qui prima imprigionato e poi giustiziato tramite fucilazione.

Non mancano poi certamente santuari e monasteri, tra cui il Complesso Monastico di San Francesco (ad Altamonte), l’Abbazia di S. Maria di Corazzo (a Carlopoli), il Proto Convento Francescano (Castrovillari) e il Monastero di S. Domenico (Cosenza).

Da citare anche i tanti parchi archeologici della regione: il Parco Archeologico di Locri Epizefiri, il Parco Archeologico di Scolacium e il Parco Archeologico di Sibari.