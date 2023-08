Il tuo bimbo vuole l’ovetto Kinder Sorpresa? Con questo trucco trovi subito il suo giocattolo preferito!

Se vuoi la sorpresa preferita dal tuo bimbo nell’ovetto Kinder sorpresa, ecco cosa devi fare. Il trucco è semplicissimo!

Tutti noi siamo stati bambini. Quando eravamo più piccolini magari per alcuni di noi ancora non c’era a disposizione l’ovetto Kinder sorpresa, mentre ad oggi li si può trovare ovunque. Per chi però fa parte di quelle generazioni in cui già c’era, è ben risaputo che in ogni collezione dell’ovetto Kinder sorpresa la cosa più cara che si possa trovare è la sorpresa principale.

Quest’ultima infatti è precisamente studiata per essere quella più amata da tutti o meglio ancora dalla maggioranza. Ognuno di noi correva a comprare l’ovetto per avere la sorpresa più bella di tutte. Spesso succedeva però che usciva sempre quella più generica e meno apprezzata.

Ad oggi è così ancora per coloro che amano ancora questo prodotto e per quei bambini che ci tengono particolarmente ad avere la sorpresa più importante. Ebbene non è mai stato del tutto chiarito il metodo con cui si può ottenere l’ovetto con la sorpresa principale. Si sa per certo che basta comprare la confezioncina intera per avere il prodotto preferito fra gli altri. Ovviamente però non funziona solamente così, e con questo trucco riuscirai facilmente a scegliere proprio l’ovetto Kinder sorpresa giusto per la tua esigenza. Ti basta un trucco semplicissimo e che non comporta il minimo sforzo. Prova subito!

Con questo trucco scopri subito dove si trova la tua sorpresa preferita. Ecco cosa fare!

Per i nostri bambini e spesse volte anche per noi stessi si cerca di trovare le cose migliori. Qui poi spesse volte si parla di questo argomento, su cui puoi trovare di più cliccando qui. Le uova Kinder sorpresa sono solo una delle principali fonti di divertimento per il collezionismo e gli amanti della cioccolata più piccini e più grandi.

Quando vai al Supermercato a comprare gli ovetti se vuoi quello principale, quello a cui sei più interessato o il tuo bambino è più interessato, ti basta guardare dietro l’ovetto. O meglio, la cosa che devi fare è vedere quale ovetto ha il codice kkk sul retro del suo involucro con il logo Kinder sorpresa.

Se ad esempio sei alla ricerca di un ovetto Kinder che abbia come sorpresa principale Superman, e sai che Superman è la sorpresa più importante, quella sulla confezione, allora quello che devi fare è scegliere l’ovetto con le kkk dietro l’involucro che lo avvolge. In questo modo quando tu o il tuo bambino aprirà l’ovetto avrà sicuramente la sorpresa principale. Sulla confezione c’è magari Batman? Ebbene, ti basta l’ovetto con il codice ed avrai sicuramente Batman all’interno della piccola sorpresa dell’ovetto.

Gli altri ovetti invece non presenteranno nessun tipo di codice kkk dietro, bensì altre cifre o caratteri di cui non ci può interessare nulla. Attenzione poi alle scatole da tre ovetti. In quel caso infatti non si potrà aprire per scegliere l’ovetto e bisognerà comprare tutto lo scatolino con le tre uova. Attenzione a questo dettaglio e usa subito questo trucco per renderti felice o rendere felice il tuo bimbo!