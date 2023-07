Braccia troppo magre? Vestile così e non sarà più un problema!

Se avere le braccia troppo magre è da sempre un tuo cruccio, da oggi non avrai più problemi. Ecco i trucchi che ti cambieranno la vita.

Quando si parla di look ci si pone spesso diversi problemi. Se pensiamo alle braccia, ad esempio, c’è chi pensa di averle troppo robuste e chi, invece, le trova troppo magre. Sebbene la vera libertà stia nell’imparare a viversi per come si è, accettando sia i punti di forza che quelli critici, è anche vero che darsi una mano con gli abiti giusti può fare la differenza. Per questo motivo, dopo aver visto come vestire delle braccia troppo robuste o fuori forma, oggi scopriremo come gestire l’abbigliamento in caso di braccia troppo magre.

Il risultato sarà sicuramente unico ed in grado di farti sentire maggiormente a tuo agio e finalmente libera di esprimerti come chiedi senza dover rinunciare ad abiti che ti piacciono ma che scoprono proprio le braccia.

Come vestire delle braccia troppo magre con pochi ma semplici accorgimenti

Avere delle braccia troppo magre, spesso può risultare difficile, sopratutto nel periodo estivo. Se scoprirle rappresenta un problema, coprirle costantemente e nelle giornate più calde non è affatto piacevole. Come agire, quindi? Per fortuna esistono diverse strategie in grado di fare la differenza e di consentirti di sentirti a tuo agio senza troppe macchinazioni. Un esempio è quello di acquistare uno scialle leggero che stia su tutto e che ti basterà applicare su ogni abito o maglietta. Un altro modo è quello di scegliere per una blusa corta e con maniche ampie da mettere su canotte e abiti smanicati. L’effetto sarà piacevole anche se ne sceglierai una trasparente perché potrai giocare con il vedo-non-vedo.

Se invece vuoi partire proprio dalla base puoi optare per maglie o canotte con maniche a sbuffo o che siano ricche di pieghe e di rigonfiamenti in grado di camuffare le tue braccia troppo magre. Le stampe larghe di solito danno una mano nell’allargare la figura e ciò può essere utile nella tua scelta. Detto ciò, ogni abito con spalle strette potrà aiutarti a far apparire le braccia più grandi e mettere in ombra quello che vivi come un difetto.

E se il problema si pone quando indossi il costume? Punta per quello intero con bretelle strette o scegli un bichini che abbia bretelle con fiocchetti o con accessori gioielli. L’occhio si concentrerà su questi e le tue braccia passeranno inosservate. Ora che conosci questi trucchi, vestire con serenità anche in estate sarà più semplice che mai e ti aiuterà a vivere al meglio le tue vacanze. Il tutto con maggior sicurezza in te stessa. Cosa che ti farà sentire sempre al top!