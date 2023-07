Vuoi sembrare più alta con i tuoi outfit estivi? Ecco come fare con tre look super trendy!

Vuoi apparire più alta con i tuoi outfit estivi ma non hai la minima idea di come fare? Sei sulla guida di stile giusta! Scopri con CheDonna come realizzare tre look di tendenza per l’estate 2023 che ti facciano sembrare più slanciata! Sei pronta? Iniziamo!

Durante la stagione calda i look che indossiamo devo essere senza dubbio colorati, vivaci, comodi e leggeri da indossare ma soprattutto unici! Sono già tante caratteristiche spesso difficili da apportare in un solo look. E se vi dicessi che si possono realizzare degli outfit estivi che racchiudono tutte queste caratteristiche e che in più hanno il potere di farci sembrare più alta mi credereste? È il momento di scoprire tutta la verità: ecco gli outfit estivi che tutte aspettavamo!

Qualunque sia l’occasione, la passeggiata in riva al mare, la vacanza in una capitale europea o una cena tra amiche, in estate possiamo veramente sbizzarrirci con gli outfit e indossare tutto quello che vogliamo. Possiamo sperimentare la nostra creatività e realizzare outfit originali e unici. Però sempre con cautela, perché l’errore di stile è sempre in agguato.

Infatti un modo per non sbagliare mai outfit è studiare le tendenze del momento. Capire quali sono i colori che vanno per la maggiore e le tipologie di abito più di tendenza. Una volta capito ciò possiamo mixare queste conoscenze dal fashion al nostro gusto personale per realizzare degli outfit unici e originali.

Oggi in questa guida di stile vedremo proprio tre look estivi perfetti per tutte le occasioni, di grande tendenza ma soprattutto che hanno il potere di farci sembrare più alte!

Siete curiose di scoprire i look del momento? Allora diamo il via a questa guida di stile targata CheDonna!

Tre outfit estivi per sembrare più alte: esistono e sono meravigliosi!

Camicia oversize e shorts a vita alta: sicuramente indossare outfit a vita alta è il primo step da compiere se vogliamo che i nostri outfit ci diano un aspetto più slanciato. Un look da giorno super trendy da realizzare in questa ottica deve avere una camicia di cotone oversize colorata, magari rosa, uno shorts largo a vita alta color arancione, un sandalo stringato con tacco color rosa come la camicia e una borsetta a mano da abbinare ai colori del look. La camicia larga e lo shorts a vita alta sono perfetti per dare enfasi alle nostre gambe e farle sembrare otticamente più slanciate!

Crop top e pantalone a vita alta: un look perfetto da portare in valigia se decidiamo di trascorrere le nostre vacanze al mare è quello composto da crop top e pantalone palazzo a vita alta tutto della stessa tinta. Il top corto farà sembrare il nostro punto vita più piccolo e il pantalone palazzo a vita alta farà apparire il nostro busto più allungato, facendoci sembrare più alte!

Top e gonna: ultimo, ma non per importanza, è il look composto da top con scollo all’americana e gonna a vita alta con drappeggio laterale. Come per l’ultimo look, il contrasto tra il busto piccolo e la gonna a vita alta darà immediatamente enfasi sulle nostre gambe facendole sembrare più asciutte e slanciate! Abbinate il tutto con un sandalo alla schiava e legati i capelli in uno chignon, per un finish chic!