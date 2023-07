Barbara D’Urso, per la prima volta in pubblico dopo l’uscita di scena da Pomeriggio Cinque: ecco le sue dichiarazioni

La conduttrice è apparsa nuovamente in pubblico dopo quanto accaduto con Mediaset. Ecco cosa ha rivelato sul suo futuro televisivo.

Sono passate poche settimana da quando è stata ufficializzata l’uscita di scena di Barbara D’Urso da Pomeriggio Cinque, dopo ben quindici anni al timone. Un duro colpo per i fan e per la stessa conduttrice napoletana, che mai si sarebbe aspettata questa decisione da parte di Mediaset, Ma da quanto dichiarato dallo stesso Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato, l’azienda ha voluto dare una svolta giornalistica al programma, facendo a meno del gossip e del trash che in questi anni hanno caratterizzato varie trasmissioni Mediaset.

A peggiorare le cose c’è stato anche il contratto di barbarella, in scadenza a dicembre. A quanto pare quest’ultima avrebbe chiesto una garanzia di un prime time per due anni, cosa che i responsabili non si sono sentiti di dare. Quindi, al posto della D’Urso subentrerà Myrta Merlino, che ha da poco lasciato La7 per intraprendere questa nuova avventura. Nonostante il disappunto espressa dalla ex Regina di Canale 5, ancora non si era più fatta vedere in pubblico, dopo l’annuncio, almeno fino a qualche ora fa, quando si è presentata al Festival Marateale, che si tiene ogni anno nella splendid città di Matera. La ex conduttrice di Pomeriggio Cinque ne ha approfittato per rispondere alle domande dei giornalisti e rilasciare alcune dichiarazioni sul suo futuro lavorativo.

Le dichiarazioni della D’Urso

Barbara è appena tornata dalla sua vacanza toscana, dove ha trascorso alcuni giorni di relax insieme ai suoi cari amici. La nativa napoletana infatti si è presentata all’evento super abbronzata, con una carnagione messa ulteriormente in evidenza dal long dress bianco arricchito da dettagli in pizzo. Ne ha approfittato però per discutere della sua uscita da Pomeriggio Cinque e tirare qualche frecciatina all’azienda.

Quando le è stato chiesto cosa pensa del tipo di programmi che ha presentato finora, ha risposto che non è l’unica conduttrice ad avere queste determinate trasmissioni e gli argomenti trattati durante le puntate gli venivano forniti: “Non è che la mattina mi svegliavo e decidevo di fare un certo tipo di televisione, ma questa è un’altra storia”.

Poi la D’Urso decide di replicare alle affermazioni di Myrta Merlino, che aveva dichiarato come la casalinga di Voghera (riferendosi alla tradizionale spettatrice di Pomeriggio Cinque) non esista più e che quindi ci sia bisogno di una cronaca popolare, rivolta alle donne e alle madri che hanno le sue stesse curiosità e paure. La sessantaseienne ha così risposto: “Io parlo alle famose casalinghe di Voghera… Mi dispiace per chi non lo pensa, ma esistono. Anche io sono una comare”.

Successivamente, rispondendo ad un domanda di una fan, che le ha chiesto se ci fosse la possibilità di rivederla in tv, ha affermato che la sua carriera non è terminata e che il pubblico potrà rivederla molto presto, prima di quanto se lo aspettino.