Altroconsumo stila la classifica dei migliori supermercati: il tuo preferito potrebbe essere in fondo alla lista!

Secondo la classifica di Altroconsumo questi sono i supermercati migliori in assoluto. Devi assolutamente saperlo!

Ci sono molteplici supermercati ed ognuno di questi offre determinati servizi differenti. Ognuno di essi infatti può dare delle offerte vantaggiose o prodotti che sono di una qualità assolutamente diversa dalla norma. Insomma, ogni supermercato ha la propria peculiarità. Magari si preferisce infatti fare un acquisto di carne da uno di essi perché ha le offerte migliori, mentre magari un altro supermercato presenta la miglior offerta di pesce. Queste scelte sono dovute assolutamente a gusti personali o ovviamente inclinazioni dovute alle varie offerte che ci possono essere. Nessuno è esente da questo tipo di scelte.

Quando si va al supermercato bisogna infatti guardare a molteplici differenze che si possono vedere già dai volantini pubblicitari di ogni singolo supermercato. La classifica di Altroconsumo tiene conto poi ovviamente anche di altre variabili. Per questo motivo la classifica è importante proprio. Riesce infatti a dare una giusta spiegazione a tali variabili e dare luogo ad una divisione qualitativa di quello che i supermercati hanno da offrire.

Questa classifica non puoi assolutamente perderla. Ti mette in chiaro tutto quanto e mette tutti i puntini sulle i. Quanto segue ti sarà utile in ogni momento e segnerà sicuramente le tue scelte future. Sicuro che il tuo supermercato di fiducia sia davvero quello migliore? Scoprilo subito!

Scopri la classifica dei supermercati migliori. Il tuo preferito c’è?

Secondo la classifica ci sono dei supermercati che si piazzano in posizioni alte ed altri che invece si ritrovano poi nelle fasce più basse. Qui puoi trovare poi altre informazioni in merito, ti basta cliccare qui.

I supermercati si distinguono fra quelli di prima tipologia e quelli di tipologia discount. In entrambi i casi ci sono differenze e fasce di qualità che permettono posizioni diverse all’interno della classifica. Se si segue la prima tipologia di supermercati quelli che si piazzano più in alto sono Esselunga ed Ipercoop. Questi due infatti in relazione ai prezzi, disponibilità, differenze di prodotto e servizio offerto sono quelli che si piazzano più in alto fra tutti.

A seguire in classifica si possono poi trovare, secondo la classifica di Altroconsumo, NaturaSì e Coop. Anche queste due infatti sono ben piazzate in classifica e trovano il giusto spazio grazie alla loro eccelsa qualità che si trova giusto una spanna sotto ai primi due. Questi infatti non andrebbero assolutamente sottovalutati.

Per quanto riguarda invece poi i discount, primeggiano Eurospin e Aldi. Questi due sono diffusi sul territorio italiano e permettono di avere prodotti di buona qualità ad un prezzo modico e che sia adatto alle tasche di molti. Questa tipologia di supermercati è sempre più diffusa e può fornire sempre più servizi ai consumatori che non possono magari permettersi una spesa troppo costosa.

Utili da menzionare in questo senso saranno poi anche i servizi e i prodotti nei supermercati Lidl e quelli MD che su territorio italiano sono davvero molto forti e utili per i consumatori di ogni fascia economica. Nessuno di questi ha sottovalutato!