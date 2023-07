Rai, riconfermata a gran voce la celebre conduttrice: i fan in visibilio

La notizia è arrivata poche ore fa e i fan non stanno più nella pelle, soprattutto dopo le varie informazioni trapelate negli ultimi giorni.

Non c’è alcun dubbio che la televisione italiana stia subendo una vera e propria trasformazione, sia nelle reti pubbliche che private. In queste settimane infatti numerosi conduttori hanno fatto le valigie e a settembre approderanno su un’altra piattaforma, dove molti di loro avranno modo di proseguire la propria carriera nel mondo della conduzione.

Nessuno per si aspettava il trambusto suscitato nell’ultimo periodo. Dall’abbandono improvviso da Che Tempo che fa di Fabio Fazio, il quale è stato al timone dello show per ben venti anni, fino ad arrivare all’ultima repentina di Barbara D’Urso da Pomeriggio Cinque, che ha condotto per oltre quindici anni.

In effetti nemmeno lei se lo aspettava, tant’è che durante l’ultima puntata della stagione ha salutato i telespettatori promettendo che si sarebbero rivisti a settembre, quando sarebbe dovuta tornare alla guida della trasmissione. La sua uscita di scena però è stata giustificata da Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, con il fatto che il suo contratto era in scadenza e che desiderava cambiare la direzione di Pomeriggio Cinque, incentrandolo più su argomenti di attualità e cronaca. La buona notizia è che diversi conduttori sono stati riconfermati, sia in Rai che in Mediaset.

Una riconferma sensazionale

Questo grande cambiamento che ha caratterizzato tutta la tv italiana, ha fatto nascere diverse speculazioni su quali conduttori avrebbero rischiato il posto. Questa conversazione ha incluso anche una delle conduttrici più famose e apprezzate della Rai, Antonella Clerici, la quale da due anni è al timone di E’ sempre mezzogiorno, il noto show culinario che in poco tempo ha ottenuto un grandissimo successo.

Basato sul format de La Prova del cuoco, ogni puntata vede dei professionisti della cucina sfidarsi a colpi di deliziosi manicaretti. Non mancano nemmeno gli ospiti d’eccezione, spesso rappresentati da volti noti dello spettacolo, con i quali la stessa Clerici intraprende spesso una profonda conversazione. Ovviamente non mancano nemmeno i momenti più leggeri e scherzosi, come i giochi telefonici.

Ebbene, nonostante nelle ultime settimane si pensava che la Rai avesse deciso di mandare via anche la conduttrice lombarda, in realtà nelle ultime ore è uscita la notizia di una sua riconferma, sia alla guida di E’ sempre mezzogiorno che del noto talent canoro The Voice Kids, giunto alla seconda edizione. Un vero colpo di scena, che però ha allietato i numerosi fan.

Questo è quanto si legge nel comunicato rilasciato poco fa dall’azienda: “… Ogni giorno Antonella Clerici accoglierà il pubblico a casa sua con l’allegra brigata del programma… e mentre il sugo ribolle nelle pentole e il profumo inonda lo studio, i cuochi si alterneranno ai fornelli… Il tutto con un occhio attento alla genuinità, alla campagna, alle meraviglia del territorio italiano. Il pubblico potrà conoscere le storie di chi si muove, vive a contatto con la natura, fino al momento di mettersi a tavola. E dopo aver preparato, giocato e chiacchierato, Antonella e i suoi amici augureranno buon appetito alle famiglie italiane”.