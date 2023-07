Tempo di viaggi, sai perchè si applaude quando atterra l’aereo? Il pilota è contento? Non è come pensi

Sai perché alcune persone applaudono al pilota al momento dell’atterraggio dell’aereo? Ti sveliamo l’arcano in questo articolo.

L’estate è arrivata e in questi mesi si moltiplicano i viaggi con destinazione vacanze. Se prendi l’aereo potrebbe capitarti di notare uno strano fenomeno, ovvero alcune persone che al momento dell‘atterraggio applaudono in coro congratulandosi con il pilota.

Fai parte del gruppo di persone che applaude al momento dell’atterraggio? Se ne fai parte, sai esattamente a cosa si deve questa tradizione? Quel che è certo è che di fronte a questa strana usanza ci sono reazioni contrastanti, persino dei piloti, anche perché non tutti conoscono l’origine di questa pratica.

Applaudire al pilota dopo l’atterraggio: ecco perché si fa e se a lui fa piacere

Gli applausi a bordo di un aereo sono un fenomeno bizzarro e molti si chiedono quale sia la sua origine. Questi applausi hanno suscitato la curiosità di molti psicologi e sociologi, tanto che sono stati condotti diversi studi sull’argomento. Mediante questi studi si tenta di dare una spiegazione razionale a questo schema ripetitivo.

Cos’è emerso da questi studi? Prendiamo in considerazione uno in particolare condotto su 40.000 passeggeri di nazionalità diverse. Lo studio è stato pubblicato sul sito BuzzFeed. Secondo le risposte degli intervistati, sarebbe emerso che solamente il 13% ha dichiarato di applaudire al momento dell’atterraggio, mentre l’87% si è dichiarato contrario a questa usanza. Inoltre, i passeggeri hanno rivelato di non conoscere le specifiche di questa tradizione, ad esempio come e perché è nata.

Forse ti interesserà sapere che questa tradizione risale al 1948. Fu allora che per la prima volta l’equipaggio di un aereo dell’American Airlines applaudì al momento dell’atterraggio e questa notizia fece il giro del mondo perché venne riportata su un giornale famoso.

Il fatto si svolse all’aeroporto della città di Cincinnati. All’epoca dei fatti, il carrello di atterraggio non si aprì, compromettendo l’atterraggio stesso. Il velivolo dovette sorvolare la zona dell’aeroporto per più di mezz’ora. Inutile dire che a bordo dell’aereo si era creata una certa tensione. I piloti hanno impiegato diversi minuti a risolvere il problema, tempo che è sembrato interminabile ai passeggeri.

Per fortuna, il tutto si è risolto per il meglio, riuscendo ad effettuare un atterraggio senza nessuna conseguenza. Questo è valso una raffica di applausi per i piloti da parte dei quaranta passeggeri che si trovavano sul velivolo. È da allora che questa pratica divenne un’usanza. Dagli anni cinquanta, dopo la Seconda Guerra Mondiale, i passeggeri hanno iniziato ad applaudire in segno di ringraziamento per essere arrivati a destinazione sani e salvi.

Molti psicologi hanno cercato di fornire una motivazione psicologica alla base di questo comportamento. Secondo il professor Clark McPhail, professore di sociologia all’università dell’Illinois, alla base di questo comportamento di massa vi sarebbe il desiderio di evidenziare una sensazione di sollievo avvertita dai passeggeri, che non sempre riescono a viaggiare a cuor leggero sapendosi su un mezzo di trasporto che sorvola la terra a miglia di distanza. Quindi, questa operazione spontanea sarebbe il riflesso di un sospiro di sollievo.

E i piloti, invece, cosa pensano di questa pratica?

A dire il vero, sembrerebbe che non tutti gli assistenti di volo vedano di buon occhio questa pratica. Non sempre questa usanza viene avvertita come un segno di apprezzamento. Per alcuni piloti, l’applauso è segno di una sfiducia, come se scaturisse dall’incertezza che il pilota avrebbe raggiunto la destinazione con successo, mettendo in dubbio le capacità del pilota. Ovviamente non è la sensazione di tutti i piloti: alcuni accettano di buon grado questo applauso, leggendolo come un segno di riconoscimento, una sorta di lusinga per aver reso il viaggio e l’atterraggio il più possibile confortevole, soprattutto nel caso in cui si sono verificate delle difficoltà durante il volo. Suscitare una gioia collettiva è dunque motivo di felicità per alcuni piloti.

Ora che sai tutto su questa pratica molto comune e molto diffusa, cosa farai al momento dell’atterraggio del tuo prossimo volo in aereo?