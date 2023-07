Barbara D’Urso, lo sfogo fa subito il giro del web: “Non finisce qui”

La conduttrice ha deciso di rompere il suo silenzio e lo ha fatto con un messaggio social, che in poco tempo ha fatto il giro del web.

La notizia ormai è di dominio pubblico, ma è arrivata inaspettatamente, non solo per i fan ma anche per la diretta interessata, che mai si sarebbe aspettata di essere mandata via da un giorno all’altro dalla Rete che l’ha ospitata per decenni. Infatti, nonostante il contratto di Barbara D’Urso scada a dicembre, quest’ultima non ritornerà al timone di Pomeriggio Cinque, uno dei programmi di punta di Mediaset.

Un duro colpo per la stessa sessantaseienne, che non è stata minimamente avvisata di quanto sarebbe accaduto, tant’è che nel corso dell’ultima puntata dello show, ha salutato i suoi fan aggiungendo che si sarebbero rivisti dopo l’estate, con l’inizio della nuova edizione. Secondo quanto trapelato, l’amministratore delegato avrebbe deciso di dare una volta alla Rete e quindi programma della D’Urso, incentrandolo più su tematiche di attualità e cronaca. Proprio per questa ragione a settembre ci sarà Myrta Merlino alla guida di Pomeriggio Cinque. Un annuncio che non ha convinto i fan della conduttrice napoletana, che si sono schierati dalla parte di quest’ultima. Addirittura alcuni telespettatori avrebbero minacciato di boicottare Canale 5 proprio a causa del trattamento subito dalla D’Urso.

Il messaggio di Barbara

Dopo qualche giorno di silenzio, la ex Regina di Mediaset si è decisa a parlare, e lo ha fatto attraverso Instagram, dove conta ben 3 milioni di followers, molti dei quali seguono ogni sua mossa. In effetti la conduttrice è molto attiva ed è solita tenerli aggiornati condividendo i suoi ultimi progetti lavorativi, anche se non mancano alcuni momenti di spensieratezza trascorsi insieme ai suoi amici.

Poche ore fa Barbara ha deciso di pubblicare questo messaggio diretto ai fan ma anche a Mediaset, visto il trattamento ricevuto: “Non vi ho potuto salutare come avrei voluto ma oggi sono qui a dire grazie ad ognuno di voi, ai miei fan fedelissimi e a chi non lo è ma mi ha dimostrato solidarietà. A tutti voi la mia gratitudine… E non finisce qui…“. Queste parole ci fanno pensare che la conduttrice abbia già qualcosa in serbo per i suoi seguaci.

Magari si tratta di una collaborazione con una delle emittenti concorrenti, o forse si sta preparando a citare in causa l’azienda che l’ha aiutata a far decollare la sua carriera e che l’ha ospitata per la stragrande maggioranza dei suoi anni professionali. La d’Urso non ha pubblicato altre informazioni a riguardo, ma una cosa è certa, lo scopriremo molto presto.