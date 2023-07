Non buttare mai via questo oggetto, non è inutile: è un alleato prezioso nella vita quotidiana

Ci sono cose che buttiamo in automatico perché pensiamo che non servano a nulla: con le bustine di gel in silice però è un grave errore, ti spiego perché

C’è un oggetto che troviamo spesso, in particolare nei capi e nelle scarpe nuove, e altrettanto spesso se non sempre buttiamo. Un errore da matita rossa, anche se lo facciamo in maniera inconsapevole, come abitudine. E non ci rendiamo conto di sprecare una grande risorsa, assolutamente gratuita e preziosa.

Ma di cosa ti sto parlando? Delle bustine di gel in silice che finiscono automaticamente nel cestino o nel sacco della spazzatura anche perché quasi nessuno di noi sa bene a cosa servano. Invece bisognerebbe conservarle perché questi oggetti sono molto utili in casa.

Invece tutti le vedono ma nessuno sa a cosa servono. Ecco, questo mistero lo chiariamo subito: si tratta di biossido di silicio che le aziende inseriscono nelle confezioni di capi e calzature per assorbire l’umidità in eccesso ma anche uccidere i batteri. Non ci costano nulla, perché sono bustine che fanno parte del pacchetto, e proprio per questo dovremmo avere più rispetto.

Il motivo è semplice ed è legato al loro utilizzo principale. Il biossido di silicio utilizzato per questi gel è assolutamente controllato, ma non è un prodotto biodegradabile. Quindi paradossalmente se lo buttiamo nell’immondizia rischiamo anche di inquinare inutilmente. E allora, impariamo come riutilizzarle, così faremo del bene a tutti.

Bustine di gel in silice, come rigenerarle e riciclarle nella vita di tutti i giorni

Partiamo dal trattamento delle bustine in gel. Prima di essere riutilizzate nel modo che ti spiegherò,

devono essere rigenerate, perché quelle che troviamo nei vestiti oppure nelle scarpe sono già lì da tempo e quindi sono praticamente esaurite.

Come possiamo fare? Se sono molto leggere, basterà metterle sul termosifone acceso per 10 o anche 12 ore (quindi tutta una notte) in inverno oppure lasciarle sotto il sole per lo stesso tempo in estate. Se invece sono più pesanti, c’è un metodo molto pratico:appoggiamole su un piatto e infiliamolo nel forno a microonde a 650 W per un paio di minuti.

Quando sono pronte, ecco come le possiamo riciclare. Quando dimentichiamo i cosmetici nei cassetti del bagno o della nostra camera, alla lunga diventano inutilizzabili. Con le bustine di silice vicino possono durare più a lungo senza seccarsi.

Lo stesso discorso vale per i gioielli in argento (non in altri materiali, anche preziosi). L’umidità infatti spesso provoca la corrosione dell’argento, ma se mettiamo due o tre sacchetti di silice nel portagioie non succederà.

Il gel di silice ci torna utile anche per rimuovere i cattivi odori dal bucato e dalle scarpe che abbiamo indossato a lungo. Basta indossarlo nei vestiti (magari in una tasca) o metterlo all’interno di una scarpa per una notte notte intera e il risultato è assicurato.

Ma c’è un riutilizzo che nessuno conosce ed è pazzesco. In inverno facilmente il parabrezza con il freddo è da sbrinare, soprattutto al mattino. Colpa del freddo e dell’umidità. Ma se mettiamo qualche bustina di silice sotto il parabrezza della nostra auto non succederà più.