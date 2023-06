Non basta il sapone, il tuo mestolo è pieno di germi! Solo così lo disinfetti!

Quando si tratta di mestoli, bisogna essere precisi e meticolosi. Scopri come pulirli in modo efficace così!

La pulizia delle stoviglie, mestoli, pentole, bicchieri e chi ne ha più ne metta è un grattacapo che accarezza un po’ tutti noi. Non sappiamo mai come realmente pulire a fondo un prodotto e soprattutto se esso è privo di germi. Sembra facile ma non lo è.

La pulizia in generale sembra davvero una cosa semplicissima, questo fino a che non si va realmente a fondo alla faccenda e non si scava in approfondimenti che portano alla luce delle vere e proprie difficoltà nella pulizia e nell’eliminazione di germi e batteri soprattutto su prodotti che in generale non sono considerati come portatori di essi.

A volte infatti tendiamo semplicemente a sottovalutare quelli che sono gli attrezzi del mestiere, soprattutto se si sta parlando di cucina. Quando infatti si tratta di parlare di questo argomento si prendono in considerazione i piatti, i bicchieri, le posate, pentole e padelle.

In realtà però quelli che possono generare un vero e proprio calvario di germi e batteri sono proprio i mestoli. Questi attrezzi vengono davvero sottovalutati. In realtà però hanno un potenziale assolutamente minaccioso e per pulirli spesse volte bisogna fare una cosa davvero molto precisa. Scopri subito che cosa fare e fallo quanto prima!

I tuoi mestoli possono essere pieni di germi e batteri. Puliscili così!

La pulizia della casa prevede molteplici consigli di cui non si può davvero fare a meno. Qui ne trovi qualcuno che fa davvero al caso tuo, tra cui questo che sicuramente ti tornerà utile nei momenti più opportuni. I mestoli invece sono una guerra che devi vincere subito!

Non basta solamente passare la spugnetta con la retina con dello sgrassatore per togliere lo sporco ed eliminare germi e batteri, bisogna infatti seguire una metodologia precisa di sterilizzazione che serve proprio a tenerci al sicuro da queste potenziali minacce.

In primis bisogna prendere una pentola e mettere a bollire l’acqua. L’acqua deve essere davvero bollente. Va bene la temperatura che si utilizza in genere quando si vuole cuocere la pasta. Meglio ovviamente che faccia qualche bollicina di calore in più che in meno. Mentre si cerca di portare l’acqua ad ebollizione bisogna poi aggiungere due o tre cucchiai di bicarbonato di sodio. Più sono i mestoli e meglio è mettere tre cucchiai e mescolare.

Appena bolle bisogna poi mettere i mestoli nella pentola e lasciarli lì, coperti dall’acqua almeno per 60 minuti. Meglio tenere una fiamma leggerissima. Davvero molto bassa. In questo modo la sterilizzazione avviene più facilmente. Si può anche spegnere la fiamma per lasciarli direttamente lì dentro, ma sarebbe meglio agire come detto precedentemente per dare una maggiore sterilizzazione.

A questo punto si potranno tirare fuori dall’acqua e si potrà procedere con il lavarli sotto acqua corrente magari con lo sgrassatore per togliere tutti i residui. In questo modo sarà tutto sterilizzato, pulito ed a prova di ogni batterio o germe. Si consiglia di farlo almeno una volta ogni due settimane, o, se possibile, anche di più. In questo modo saranno sempre perfetti!