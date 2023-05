E’ l’Italia la meta del prossimo matrimonio reale: ecco i dettagli sulla festa esclusiva e sugli ospiti d’eccezione

Incredibile ma vero, le prossime nozze reali si terranno proprio nel Bel Paese. Ma chi sono i futuri sposi e chi sarà invitato all’evento?

L’Italia continua ad essere una delle mete preferite non solo dalle star internazionali ma anche dai reali. E non viene scelta per un’occasione qualsiasi, bensì per uno dei giorni più importanti della propria vita. Infatti anche stavolta una delle coppie royal del momento ha scelto il Bel Paese per celebrare la loro unione.

In passato diversi membri delle principali casate europee hanno scelto una destinazione italiana per le proprie nozze, da Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo, ad Amedeo del Belgio, nipote della vecchia coppia regnante, ovvero del Re Alberto e della Regina Paola, che hanno abdicato in favore del primogenito, ora Re Filippo.

Questa volta la famiglia reale in questione proviene da molto lontano, o perlomeno, non si tratta di un paese europeo nonostante le numerose famiglie reali presenti nel continente. Stiamo parlando infatti del primogenito del Re Abdullah e della Regina Rania di Giordania. Tra pochi giorni infatti convolerà a nozze. Ma scopriamo insieme i dettagli.

Nozze con un accenno di italianità

Ormai è ufficiale, il principe Husayn, erede al trono di Giordania, il primo giugno sposerà la sua dolce amata, Rajwa Al-Saif, un architetto appartenente ad una delle famiglie più in vista dell’Arabia Saudita. L’annuncio del fidanzamento è arrivato a sorpresa e alcune settimane prima di quello della sorella Iman, la quale è convolata a nozze a marzo 2023 con un giovane imprenditore venezuelano di origine greca.

Il fratello invece, che tra poco compirà 29 anni, sugellerà il suo amore il primo giugno in Giordania, dove si raduneranno le due famiglie degli sposi. Tra i presenti alcuni ospiti speciali, che includono i membri delle principali famiglie reali europee. Tra questi hanno confermato l’invito il Principe Frederick e la moglie Mary di Danimarca, la Regina Margrethe di Danimarca, la coppia regnante olandese, Willem-Alexander e la Regina Maxima, insieme alla figlia e futura monarca Catharina-Amalia.

Non c’è alcun dubbio però che i royals presenti saranno molti di più anche se ancora non ci sono molte informazioni a riguardo. Quindi tra qualche giorno si terrà la cerimonia religiosa, che vedrà gli sposi e i loro invitati impegnati nel corso dell’intera giornata, visto che dopo la cerimonia seguirà il ricevimento. Ma inaspettatamente, il 10 giugno la Royal Family di Giordania ha organizzato un’altra grande festa, sempre in onore di Husayn e Rajwa. E questa si terrà proprio in Italia.

Per l’esattezza, gli ospiti così come i diretti interessati approderanno in Sardegna e si dirigeranno nell’Isola di Tavolara, affittata interamente per celebrare in grande questa importante unione. Sarà quindi un evento esclusivo dove però verranno invitati centinaia di ospiti. Non si conosce ancora la loro identità ma secondo alcune speculazioni potrebbero esserci anche dei reali, ma non ci sono state conferme finora.

Però è già tutto pronto per accogliere gli ospiti d’eccezione. Infatti è stata eretta una gigantesca struttura chiusa in grado di accoglierli tutti. In questo modo anche i fotografi non avranno modo di scattare foto della coppia o della festa. Nonostante qualche polemica sollevata dai locali riguardo l’effettiva legalità del gazebo realizzato, la festa si terrà e sicuramente si tratterrà di una giornata memorabile.