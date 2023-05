Prima di farti la tinta ai capelli leggi questo, l’appello dei medici parla chiaro: alcune sono cancerogene!

Le tinture per i capelli possono essere cancerogene? I medici mettono tutto in chiaro. Attenti al rischio!

Farsi la tinta ai capelli è davvero piacevole per una grande percentuale di persone. A tutti almeno una volta nella vita sarà venuta in mente la pazzia di fare i capelli di un colore diverso da quelli naturali. C’è chi li preferisce con il proprio colore ma vuole aggiungere qualche tocco sfumato con tintura, chi invece vuole direttamente farsi i capelli blu o chi ancora preferisce magari un rosso mogano. Insomma, di tinture ce ne sono per tutti i gusti e colori.

Le tinture poi possono essere davvero diverse. È possibile trovare in negozio sia le tinture di sottomarca, quelle un po’ più scadenti e che magari non sono durature o ancora le tinture professionali che invece sono costose e molto più durature. Le tinture poi si possono trovare sia con ingredienti fortemente biologici, sia con agenti chimici davvero molto forti. In ogni modo si voglia scegliere di tingere i capelli ci sono molteplici e molteplici possibilità. Nessuno può rimanere deluso dalla propria spesa.

Succede però che a volte non si pensi sul serio a quanto queste possano essere pericolose. O soprattutto si sottovaluta l’entità del problema che le tinture possono creare. Sapevi che alcune tinture possono dare problemi catastrofici?

Queste tinture sono cancerogene. Stai alla larga da questo rischio!

Le tinture possono essere un rischio davvero troppo grosso per la tua salute. Devi assolutamente starne alla larga se incontri quelle che hanno determinate caratteristiche. Inoltre, qui puoi trovare un ulteriore consiglio molto utile per i capelli.

La tintura è bella, su questo non ci piove. Ma quelle che contengono anilina sono cancerogene. Questa sostanza infatti è stata riconosciuta dall’ OMS, così come riporta online il dottor Mariano Fundaro, come cancerogena e quindi portatrice di cancro. Non bisogna assolutamente sottovalutare questo rischio. A volte si pensa che una sostanza che si utilizza per i capelli non possa mai creare problemi. Non è assolutamente così.

Quando si fanno tinture, queste sostanze vengono assorbite e attraverso la nostra cute arrivano dritte dritte alla nostra pelle ed al nostro organismo. Non bisogna sottovalutare il problema e soprattutto il danno che si potrebbe creare. Attenzione inoltre alla presenza di allergeni.

I soggetti che soffrono di allergie o in generale anche chi ha la cute sensibile deve prestare la massima attenzione. Si consiglia sempre infatti di rivolgersi a personale esperto come dermatologi e affini. Bisogna infatti che si faccia una visita accurata prima di poter comprendere quale tinta usare. In alternativa anche già un passaggio in farmacia per un dialogo circa le tinture sarebbe molto utile.

Infine, attenzione anche allo shampoo che si fa dopo la tinta. In primis bisogna usare uno shampoo che sia sensibile e che non si dimostri aggressivo con i capelli soprattutto poiché dopo la tinta non sono ancora del tutto come prima. Inoltre non si può pensare di fare uno shampoo una volta al giorno dopo la tinta. Questo sarebbe un maggiore rischio per la salute siccome troppi shampoo permetterebbero alle sostante di essere assorbite maggiormente. È preferibile fare lo shampoo in questo caso sulle tre volte a settimana.