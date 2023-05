Sophie Codegoni a nudo con i fan: tutto quello che non ha raccontato sul parto

Sophie Codegoni, diventata mamma per la prima volta della piccola Celine Blue, racconta i dettagli del parto senza dolore.

Sophie Codegoni è al settimo cielo per la nascita della figlia Celine Blue, frutto del suo amore con Alessandro Basciano che ha conosciuto nella casa del Grande Fratello vip 6. Dopo aver raccontato sui social la gravidanza, Sophie ha preferito godersi i primi giorni da mamma lontana dai social per tuffarsi nella sua nuova vita. Nelle scorse ore, però, in un momento di tranquillità, Sophie ha deciso di raccontarsi e, attraverso una serie di Instagram Stories, ha svelato anche i dettagli del parto.

L’ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip non nasconde di aver temuto molto il momento del parto, ma fortunatamente tutto è andato bene.

Sophie Codegoni: le emozioni del parto e la felicità per l’arrivo di Celine

Giovanissima, Sophie Codegoni ha sempre desiderato diventare mamma in giovane età e grazie all’amore che sta vivendo con Alessandro Basciano da più di un anno e mezzo, ha potuto realizzare il suo sogno, ma cosa ha provato durante il parto? “Allora partendo dal fatto che io sono una fifona di prima categoria, sono arrivata all’ospedale terrorizzata”, ha raccontato ai fan sui social.

“Tutti mi dicevano: preparati perché sarà il dolore più grande della tua vita. Invece, devo dire che probabilmente sono stata super fortunata perché ho avuto anche dei medici che mi hanno aiutata tantissimo, però, ho proprio un ricordo bello”, ha aggiunto l’ex vippona.

Diversamente da tutto quello che le hanno sempre raccontato, Sophie sorprende ammettendo di ricordare con gioia quel momento e di non aver avuto tanti dolori.

“Non ho avuto quel dolore che tutti mi raccontavano, anzi è stato un dolore minimo, paragonabile a quello delle mestruazioni e in totale è durato quattro ore e mezza. C’è stato solo un momento dove ho sentito dolore, ma è stato l’unico, e proprio alla fine. Poi, ho cominciato con le spinte ed è nata Celine. Ho vissuto proprio un bel parto.

Sophie, inoltre, ha raccontato di sentirsi benissimo e di non aver particolare problemi a parte le mani leggermente gonfie. Innamorata delle sua Celine, inoltre, mamma Sophie non ha nascosto che di notte “facciamo grandi feste”. Per Sophie, tuttavia, dal punto di vista privato è un momento davvero magico e chissà se tra qualche mese non arrivino anche i fiori d’arancio.