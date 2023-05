La vera sfida per le coppie datate: scoprire la lingua dell’amore del partner e non è come pensi

Perchè mai una coppia che parla la stessa lingua non dovrebbe comprendersi? La vera sfida è andare oltre le parole e capire il linguaggio dell’amore del partner.

Siete una coppia da molto tempo e le incomprensioni hanno sempre fatto parte del vostro rapporto, nel tempo si sono inasprite e capirvi vi sembra un’impresa sempre più ardua. Le difficoltà e i problemi aumentano quando le coppie datate parlano lingue diverse dell’amore.

Forse non sai che l’amore parla cinque lingue distinte, ognuno di noi sceglie la propria e se le lingue scelte dai due partner non sono le stesse, capirsi è praticamente impossibile. Scopri come superare questa barriera rafforzare il tuo legame.

E se la lingua dell’amore fosse diversa? Scopri come superare le sfide della coppia datata e rafforzare il tuo legame

L’amore è una lingua universale, ma quando si tratta di comunicare i nostri sentimenti e le nostre emozioni, le cose possono diventare complicate. Se sei in una coppia datata e parlate lingue diverse dell’amore, probabilmente conosci bene le sfide che questo può portare. È facile fraintendersi, sentirsi incompresi e finire per litigare per cose che non avrebbero dovuto essere un problema.

Ma non preoccuparti, sono molte le coppie nella tua stessa situazione. Molte coppie affrontano queste stesse sfide e la buona notizia è che possono imparare a superarle insieme. In questo articolo, esploreremo le lingue dell’amore, i problemi che le coppie datate affrontano quando parlano lingue diverse e come superare queste sfide per rafforzare il tuo legame.

Cos’è la lingua dell’amore?

La lingua dell’amore è un concetto introdotto dallo psicologo Gary Chapman nel suo libro “I cinque linguaggi dell’amore”. Secondo Chapman, ci sono cinque lingue dell’amore:

parole di affermazione tempo di qualità dare e ricevere regali atti di servizio contatto fisico

Ogni persona ha una lingua dell’amore primaria e quando il suo partner parla la stessa sua lingua, si sente amato e apprezzato.

Il problema è che non tutti parlano la stessa lingua dell’amore e questo può portare a problemi di comunicazione nella coppia. Ad esempio, se una persona ha come lingua dell’amore primaria i regali, se non riceve regali dal partner potrebbe non sentirsi amato anche se il partner trascorre molto tempo con lui e lo ricopre di abbracci e baci.

Quando si tratta di coppie datate con lingue diverse dell’amore, le sfide possono essere ancora più grandi. In primo luogo, ci sono le esperienze legate al tempo che ci fanno evolvere e cambiare nel tempo.

Poi ci sono i retaggi culturali. Ad esempio, in alcune culture, il contatto fisico è molto importante e un modo per dimostrare l’affetto, mentre in altre culture, il contatto fisico potrebbe essere considerato inappropriato.

Poi ci sono le differenze verbali. Anche se entrambi i partner parlano la stessa lingua, potrebbero non usare gli stessi termini per descrivere le loro emozioni e i loro sentimenti. Ad esempio, potrebbe esserci una differenza tra “amore” e “affetto” o tra “essere attratto” e “essere innamorato”.

Infine, ci sono le differenze individuali. Anche se entrambi i partner parlano la stessa lingua e provengono dalla stessa cultura, potrebbero avere lingue dell’amore diverse. Ad esempio, una persona potrebbe apprezzare i regali come segno di affetto, mentre l’altra potrebbe preferire il tempo di qualità.

Come superare le sfide della coppia datata con lingue diverse dell’amore?

Fortunatamente, ci sono modi per superare le sfide della coppia datata con lingue diverse dell’amore. Ecco alcuni suggerimenti:

1. Comunicate apertamente – Parla con il tuo partner delle tue esigenze e dei tuoi desideri. Spiega quali sono le tue lingue dell’amore primarie e come ti piace ricevere l’affetto.

2. Ascoltate attivamente – Quando il tuo partner parla delle sue lingue dell’amore, ascolta attentamente e cerca di capire le sue esigenze e i suoi desideri.

3. Sperimentate – Prova a parlare la lingua dell’amore del tuo partner e viceversa. Anche se non è la tua lingua dell’amore primaria, potrebbe farti sentire più amato e apprezzato.

4. Siate pazienti – Cambiare le proprie abitudini e imparare a comunicare in modo diverso richiede tempo e pazienza. Non aspettarti di risolvere tutti i problemi in un solo giorno.

5. Rivolgetevi ad un professionista – Se le sfide sono troppo grandi da affrontare da soli, cerca l’aiuto di un terapeuta o di un counselor di coppia. Possono aiutarti a capire meglio le tue lingue dell’amore e quelle del tuo partner e a trovare modi per comunicare in modo più efficace.

Le lingue dell’amore possono essere una fonte di grande gioia e felicità nella coppia, ma anche una fonte di frustrazione e conflitto. Se sei in una coppia datata con lingue diverse dell’amore, non disperare. Con un po’ di comprensione, comunicazione aperta e pazienza, puoi superare le sfide e rafforzare il tuo legame.