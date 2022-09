Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, dopo la proposta il dramma: “Giornata al Pronto Soccorso”

Gli ex gieffini protagonisti di un vero dramma, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano allarmano i fan dopo la proposta di matrimonio: cosa è accaduto.

É passato meno di un anno da quando i loro occhi si incontravano per la prima volta all’interno del GF Vip. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono stati tra i protagonisti assoluti della scorsa edizione. Dopo un primo periodo di battibecchi, tra i due è nato un amore profondo, che continua più forte che mai anche al di fuori delle telecamere.

Popolarissimi sui social, i Basciagoni regalano ai fan aggiornamenti continui attraverso le loro pagine Instagram, in cui si raccontano a tutto tondo. Ad oggi sono praticamente inseparabili e, dalla loro unione, è nato un brand di gioielli che riporta le iniziali ASBC. Insomma, più uniti che mai, soprattutto dopo l’ultimo “colpaccio” mediatico. A far parlare le cronache rosa, negli scorsi giorni uno dei momenti più cliccati della Mostra del Cinema di Venezia 79.

I due, ospiti del red carpet, si sono apprestati a godersi il loro momento di flash e riflettori, entrambi elegantissimi e fasciati in abiti neri. Poi, all’improvviso, Alessandro Basciano si è inginocchiato, tirando fuori un anello e facendo la proposta di matrimonio a Sophie sotto gli occhi del mondo intero. Una scelta che ha fatto discutere non poco, ma dopo qualche giorno è successo l’irreparabile.

“Pelle distrutta”, Sophie racconta la disavventura del fidanzato al ristorante

A pochi giorni dalla mediatica proposta di matrimonio, i Basciagoni si sono trovati a condividere un vero e proprio momento drammatico che nessuno si aspettava. Nelle ultime ore, i due hanno pubblicato una serie di stories su Instagram in cui hanno spiegato quanto accaduto. Sophie ha parlato al fianco di Alessandro, raccontando di un pranzo a cui hanno preso parte insieme ad amici.

“Andiamo a pranzo in questo ristorante e lui, Giorgia e Bea ordinano del tonno scottato”, ha esordito l’ex gieffina. “Ad un certo punto diventano rossi come ciliegie, tutti a chiazze“, ha poi proseguito mostrando anche alcune foto in cui si vede il futuro marito completamente con la pelle completamente arrossata, che la Codegoni (reduce anche lei da una disavventura) ha definito “distrutta” nel caso dell’amica. Lo spavento immediato ha costretto il gruppo a recarsi al Pronto Soccorso per accertare le condizioni dei malcapitati.

É venuto fuori che il tonno che avevano consumato soltanto qualche minuto prima, si era contaminato con un elemento chimico esterno che ha provocato questa reazione inaspettata e preoccupatnte ma, allo stesso tempo, fortunatamente non sfociata in sintomi peggiori. Alessandro Basciano, infatti, si è mostrato in video completamente guarito mentre Sophie raccontava l’episodio con un sorriso sul volto, prendendolo anche un po’ in giro per la sua preoccupazione del momento. Tutto è bene quel che finisce bene.