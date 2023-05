Ricordate Aurora Tropea di Uomini e Donne? Oggi è irriconoscibile: clamoroso cambio look

Ricordate Aurora Tropea, la dama del trono over di Uomini e donne? Dopo la fine del programma, stravolge totalmente il look: irriconoscibile.

Aurora Tropea stravolge il look al termine della stagione di Uomini e Donne condividendo la foto della sua nuova immagine sul proprio profilo Instagram. Dopo essere stata assente per diverso tempo dalla trasmissione di Maria De Filippi e aver superato un periodo delicato della propria vita, Aurora ha deciso di tornare nel parterre del trono over per rimettersi in gioco e provare a trovare l’amore.

Il ritorno, però, non ha regalato ad Aurora ciò che sperava. Nonostante qualche frequentazione, l’amore non è arrivato e la sua presenza in trasmissione è stata condita da continue discussioni con Gianni Sperti e Armando Incarnato. Orta che su Uomini e donne è calato il sipario in attesa della prossima stagione, Aurora ha deciso di affrontare l’arrivo dell’estate con un nuovo look.

Il nuovo look di Aurora Tropea di Uomini e Donne: il cambiamento che nessuno si aspettava

Aurora Tropea ha scelto di mantenere i capelli biondi, ma dandoci un taglio. Via la lunghezza media che ha sfoggiato anche durante la sua prima partecipazione alla trasmissione di canale 5 e spazio ad un taglio più corto e sbarazzino. Capelli lisci, sopra la spalla e una vistosa frangia ad incorniciare il viso di Aurora che sfoggia anche un vistoso sorriso come potete vedere qui in basso.

La foto è accompagnata da una lunga riflessione di Aurora contro gli haters. “Ho creduto a lungo che, crescendo, sarei diventata un po’ più impermeabile alle cattiverie, alle critiche, alle mancanze di attenzione, ho pensato che sarei stata in grado di costruire muri, di fortificare il mio cuore, talvolta ho persino pensato che fosse questo diventare grandi. Avere reazioni più mature, essere maggiormente preparati alle sofferenze, riuscire a razionalizzare e contenere le ansie e le paure. E invece no, almeno per ciò che mi riguarda”, scrive la dama del trono over tornata nel parterre dopo averlo lasciato per diverse incomprensioni. Ammette, inoltre, di aver imparato a far finta di essere indifferente a ciò che le viene detto soffrendo, però, dentro.

“Sento tutto, sento tutto in maniera devastante”, aggiunge Aurora spiegando di soffrire non solo per ciò che viene detto a lei personalmente, ma anche quando sente cattiverie nei confronti di altra gente. Infine, la dama, conclude la riflessione così: “A volte vorrei spegnermi, imparare a non sentire, a non vedere. Vorrei apprendere l’insensibilità, per sapere cosa si prova, come si sta.

Ma poi mi rendo conto che alcuni cambiamenti sono impossibili”.