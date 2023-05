Ilary Blasi e Chanel, due gocce d’acqua ma il dettaglio non sfugge

Ilary Blasi e Chanel sono due gocce d’acqua e si concedono un weekend insieme e la foto mamma-figlia attira l’attenzione per un dettaglio.

Weekend tra mamma e figlia per Ilary Blasi e Chanel in occasione del compleanno della sedicenne e della Festa della Mamma. Per immortalare i momenti trascorsi insieme alla secondogenita, Ilary, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto che ha attirato l’attenzione dei followers che si sono soffermati, in particolare, su un dettaglio. Nella foto in questione, Ilary e Chanel sfoggiano gli stessi colori sia nei capelli che nell’outfit.

Guardando attentamente la foto che è stata immediatamente pubblicata sui social da vari utenti e fanpage è impossibile non notare la somiglianza tra mamma e figlia. C’è, tuttavia, anche chi sottolinea un ulteriore dettaglio.

Ilary Blasi e Chanel: weekend tra mamma e figlia e il dettaglio non sfugge

Chanel, il 13 maggio, ha compiuto 16 anni ricevendo gli auguri speciali di mamma Ilary che, sui social, ha scritto: «13 maggio 2007. Ti auguro una vita intensa e ricca di sorprese e di sentirti sempre libera di fare le tue scelte. Ti amo tanto». La bionda Chanel, praticamente la sosia giovane di Ilary Blasi, ha subito condiviso la story della madre: «L’unica per me. Ti amo con tutta me stessa», le parole della conduttrice che sono state riprese da Chanel che ha aggiunto – «L’unica per me. Ti amo con tutta me stessa».

Mamma e figlia si sono così concesse un weekend a Lugano. Mamma Ilary ha mostrato lo splendido albergo in cui hanno soggiornato e il posto che hanno scelto per rilassarsi. A catturare l’attenzione, però, è la foto in cui Ilary e Chanel sono due gocce d’acqua. Entrambe con i capelli lunghi e biondi e una maglia verde, più che mamma e figlia sembrano due sorelle ed è questo il dettaglio che ha scatenato i commenti degli utenti.

In tanti, infatti, sottolineano come Chanel dimostri un’età maggiore rispetto a quella che ha in realtà e qualcuno le consiglia di godersi i suoi 16 anni senza aver fretta di crescere. «Goditi la tua età che non ritorna… non abbiate fretta di crescere, siete tutte uguali dai 15 ai 40 anni… te lo dice un padre di 50 anni», scrive qualcuno.

In tanti, pur notando l’incredibile somiglianza tra Ilary e Chanel, ritengono che l’immagine di quest’ultima sia troppo simile a quella della madre che, però, ha qualche anno in più rispetto alla figlia. Chanel, tuttavia, pare sentirsi perfettamente a proprio agio con il look che sfoggia e questa è la cosa fondamentale.