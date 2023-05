Le compagnie aeree lo hanno sempre tenuto nascosto, ma quando prenoti un volo non prendere mai questo posto!

Questi numeri non sono proprio per te in aereo. Le compagnie non lo fanno sapere, ma è così. Scopri la verità!

Quando si tratta di volare ci sono sempre dei misteri da svelare. Non si conosce mai tutta la verità su quello che riguarda i voli e le compagnie aeree. Sembra sempre ci siano cose che non vengono dette o perlomeno vengano velate in qualche modo. Bisogna conoscere la verità.

Le compagnie aeree sono davvero molteplici. Ne esistono per ogni fascia e per ogni tasca. Ci sono sia le compagnie aeree molto costose, quelle dove si può viaggiare in una prima classe da paura con stuzzichi, spumanti ed a volte anche vere e proprie stanze private. Poi ci sono anche quelle di medio costo in cui si può provare una esperienza di medio lusso da non dimenticare. Infine, quelle che tutti noi amiamo, quelle a basso budget che ci permettono di volare appena possiamo.

In ognuna di queste compagnie però c’è un qualcosa che va svelato, un mistero irrisolto che proprio bisogna comprendere. A volte sembra quasi un rompicapo, invece è molto più semplice di come appare. Bisogna solo mettere i tasselli al posto giusto. Poi tutto vien da sé.

Conoscevi il segreto dietro i numeri dei sedili in aereo? Quanto segue ti lascerà davvero a bocca aperta. Non te lo saresti davvero mai aspettato!

Non troverai mai questi numeri in aereo. Il perché ti lascerà senza parole!

Gli aerei e le compagnie aeree hanno sempre quel fascino misterioso che tutti apprezzano. Di misteri ce ne sono tanti, basta anche pensare a questo che trovi cliccando qui, ma quando vengono svelati danno davvero una grande soddisfazione.

Quando prenoti un volo puoi trovare un mistero sin da subito che ti lascia senza parole. Potresti infatti non trovare il numero 13 od anche il numero 14 o il 17. Infatti questi numeri spesse volte non esistono proprio come posti a sedere in aereo. Il perché di questo è davvero presto detto.

Le compagnie aeree, non tutte ma una grande percentuale, non utilizzano questi tre numeri per i sediolini perché sono numeri che possono essere considerati sfortunati. A quanto pare molti infatti credono che questi numeri possano portare sventure ai passeggeri che prenotano il volo con quel posto. Molte compagnie proprio per evitare problemi di sfortuna hanno optato per il rimuovere completamente questi numeri.

In Italia per esempio è considerato molto sfortunato il numero 17 rispetto al numero 13 o 14. Proprio per questo è più difficile che compagnie che si rifanno alla cultura italiana possano utilizzare il numero 17. A quanto pare infatti la scaramanzia è molto considerata in questa area. Risulta strano ma è così. La sfortuna è tenuta davvero molto in considerazione per tante compagnie aeree. Sia quelle a basso budget che quelle di lusso cercano di essere attente a questo tipo di cose in modo tale da evitare momenti di sventura.

Chi lo avrebbe mai immaginato. A volte questo dettaglio passa anche inosservato, ma se si presta attenzione in molte compagnie lo si noterà. Prova subito a cercare!