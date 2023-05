Proteggi la tua casa dagli spioni: se fai così nessuno potrà più vederla su Google Maps!

Nessuno potrà più spiare la tua casa da Google Maps se utilizzi questo metodo facile ed efficace!

Diventa sempre molto complicato utilizzare il computer o il cellulare per ottenere tutto quello che si vuole. Fatto sta però che esiste sempre il modo per ottenere quello che si vuole. Soprattutto se riguarda la salvaguardia della propria privacy. Per fortuna anche se con difficoltà c’è sempre un modo efficace per proteggersi.

Quando si parla infatti di ciò che non si vuole mostrare agli altri è sempre difficile realizzare il proprio obiettivo. Con l’avvento dei social, e non solo, è diventato sempre più semplice impicciarsi degli affari degli altri ed è sempre più difficile coprire i propri.

Sembra tutto una enorme vetrina in cui tutti si mostrano completamente e senza più cassetti in cui lasciare i propri affari privati. Per quanto riguarda la propria abitazione infatti non basta più non ricevere ospiti per lasciare la propria casa nella privacy. Grazie a Google Maps infatti è facilissimo poterla vedere. Almeno dall’esterno basta fare una ricerca su Google Maps e tutto è più chiaro. C’è bisogno, qualora lo si voglia, di proteggere la propria abitazione dalla vista attenta dei satelliti Maps che permettono a tutti di poter vedere l’abitazione.

Con questo metodo riuscirai a oscurare facilmente casa tua su Google Maps!

Se hai bisogno di un metodo per poter nascondere la tua casa da Google Maps, sappi che questo metodo è quello più facile ed efficace. In questo modo non dovrai più temere per la tua privacy e sicurezza, sia fuori che dentro casa. I passaggi sono così semplici che possono essere eseguiti da chiunque.

È possibile farlo in modo semplice. Il primo passaggio consiste nell’andare su Google Maps e cercare la propria abitazione. Attenzione, dovrai scrivere l’indirizzo preciso e poi fare in modo che casa tua sia quella centrale nella mappa. A questo punto dovrai cliccare in basso a destra sulla scritta di fianco a privacy, la scritta dovrebbe essere “segnala un problema”. Da questo punto potrai proprio chiedere di sfocare la propria casa aggiungendo poi dettagli della richiesta.

Non solo, si può richiedere anche un diverso tipo di sfocatura. Infatti la stessa regola vale anche per il volto. Se sai che il tuo volto è apparso su Google Maps, puoi fare una semplice richiesta seguendo gli stessi passaggi per la richiesta di sfocatura della casa. In questo modo riuscirai a garantire totale sicurezza e privacy. Nessuno potrà vedere né casa tua e né tantomeno il tuo volto o quello di un tuo caro se appare su Maps. Provalo subito e garantirai la tua privacy e sicurezza qualora lo volessi!