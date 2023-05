Brufolo: vuoi schiacciarlo senza rovinare la pelle? Ecco la soluzione migliore per farlo

Curiose di scoprire come sbarazzarsi di un brufolo in maniera efficace? Esiste un metodo che vi farà ritornare la pelle brillante e luminosa.

Quante di noi si sono trovate nella stessa situazione ma non abbiamo saputo cosa fare o magari non eravamo sicure di utilizzare il metodo corretto? Effettivamente quando ci si trova davanti ad un brufolo, soprattutto se collocato nella zona del viso, l’ultima cosa che si desidera fare è compromettere la salute della nostra pelle.

I particolar modo oggi vogliamo concentrarci su quei fastidiosi brufoli che rimangono appena sotto la superficie della pelle e non possono essere utilizzati i classici metodi di rimozione. Perciò continuate a leggere per scoprire come eliminarlo senza compromettere la propria pelle.

Come eliminare un brufolo senza causare danni cutanei

A differenza del comune comedone questo particolare brufolo è profondo, doloroso e quasi impossibile da trattare poiché il pus è annidato sotto la pelle. Di solito si formano poco prima del ciclo perché causati dal sebo intrappolato sotto la pelle.

Se sapete come trattare i brufoli, sapete che è molto più facile farlo quando si tratta di una testa. Un brufolo cieco è classificato come una “papula”, cioè una protuberanza rossa superficiale. A questo punto, la ghiandola cutanea è gonfia e indurita dall’ostruzione dell’olio. Il pus crea anche un accumulo di pressione che attiva i nervi sensoriali della pelle, motivo per cui si può sentire un po’ di dolore.

L’obiettivo è trasformare questa cosa in una “pustola”, che è esattamente come sembra. Per prima cosa, non bisogna mai e poi mai far scoppiare un brufolo che non abbia un comedone visibile, perché l’infiammazione peggiorerà notevolmente e potrebbe provocare una cicatrice. Il vostro approccio dovrebbe essere quello di far emergere tutte le impurità e i batteri in superficie. Purtroppo non esiste un trucco per far scomparire un brufolo in pochi minuti. Tuttavia, esiste un metodo per accelerare la vita del brufolo in modo che scompaia più velocemente. Questo è uno dei pochi metodi sicuri ed efficaci per far sparire un brufolo.

Potete procedere applicando un impacco caldo. Gli impacchi caldi sono stati a lungo utilizzati per calmare l’infiammazione e favorire il drenaggio delle ferite, e un brufolo è essenzialmente una piccola ferita infiammata. Se è superficiale, gli impacchi caldi potrebbero aiutare il brufolo a spuntare, consentendogli di rompersi e di espellere il pus che causa il dolore. Affinché questo metodo funzioni, potrebbe essere necessario ripetere il procedimento alcune volte nel corso della giornata, a intervalli di 10 minuti. Ma vi assicuriamo che questo metodo funziona sempre e non vi permetterà di non danneggiare la pelle.