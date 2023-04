Soleil Sorge spiazza tutti: torna sui suoi passi e tende la mano al peggior nemico

Soleil Sorge sorprende tutti: dopo un gran polverone, si riappacifica ad una sua vecchia conoscenza, molto nota ai fan

Dalla penultima edizione del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge ha acquisito una notorietà non indifferente. D’altronde, una personalità forte e graffiante come la sua non passa inosservata, tanto che tantissimi conduttori l’hanno voluta al loro fianco per collaborare ad importanti progetti televisivi e non. L’influencer, però, ha avuto anche le sue gatte da pelare…

Dopo il tormentone dell’amore libero, in cui è rimasta in qualche modo invischiata insieme ad Alex Belli e Delia Duran, l’influencer ne ha fatta di strada: oltre a lavorare sul web, infatti, la Sorge ha preso parte a diverse trasmissioni televisive, quali La Pupa e il Secchione (dove ha partecipato in qualità di giurata), Un Armadio per Due e il GF VIP Party, in coppia con Pierpaolo Pretelli.

La ragazza, però, non esita mai ad esprimere la sua opinione, tant’è che negli anni ha avuto modo di chiudere diversi rapporti per diversità di veduta. Primo tra tutti, quello col suo ex Luca Onestini, che è stato ulteriormente sviscerato durante l’ultima edizione del GF VIP, ma anche quello con l’ex coinquilina Sophie Codegoni, che ha velatamente “accusato” di averle copiato una linea di costumi da bagno.

Tuttavia, Soleil è una persona molto umile e matura e sa bene che cambiare idea non è un segno di debolezza: la testimonianza è il fatto che, dopo tanti anni, ha ripreso un rapporto che aveva chiuso in malo modo sotto gli occhi di tutti. Ecco di cosa stiamo parlando…

Soleil Stasi fa pace con Iconize: lo scatto che lo prova

Diversi anni fa, la Sorge è finita al centro di un grosso polverone mediatico insieme al giovane Marco Ferrero, conosciuto da tutti come Iconize. Il tutto è cominciato quando quest’ultimo ha mostrato davanti a tutti alcuni segni sul volto, sostenendo di esser stato vittima di un’aggressione omofoba. A quel punto, però, qualcosa è andato decisamente storto…

Il ragazzo andò addirittura ospite da Barbara D’Urso nel 2021 per parlare della presunta aggressione, provocando molta apprensione e spavento, essendo un tema estremamente caldo. Di lì a poco, però, la Sorge rivelò che le dichiarazioni di Ferrero erano completamente false, motivo per cui l’aggressione non sarebbe mai accaduta.

L’influencer fornì, inoltre, dei dettagli per avvalorare la sua versione: molti, infatti, la attaccarono in quanto Iconize aveva dei palesi segni sul volto che provassero la violenza. A quel punto, però, Soleil rivelò che il ragazzo si era procurato da solo quei lividi colpendosi con una busta di surgelati.

Dopodiché, è toccato a Ferrero fare la sua mossa: mentre la Sorge si trovava nella Casa del GF VIP, il ragazzo rivelò che fu proprio la sua ex amica ad architettare l’aggressione, sostenendo anche di avere delle prove che lo attestassero. Da quel momento, però, non si è più menzionata la vicenda, anche se si vociferava che i due ragazzi potessero incontrarsi per chiarire la questione.

Questo è evidentemente accaduto, ma non sotto gli occhi di tutti: pochi giorni fa, infatti, Iconize ha pubblicato uno scatto (che vi mostriamo in alto), con la scritta “Peace and Love“, chiarendo dunque che tutto quello che è successo è ormai acqua passata. Che ne pensate di questo perdono inaspettato?