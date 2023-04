Alla scoperta del rossetto peel-off, il trend che sta conquistando il web

Mai sentito parlare del rossetto peel-off? Scopriamo insieme di cosa si tratta e se vale davvero la pena seguire questa nuova tendenza.

Molti di noi non li avranno nemmeno sentiti nominare, per le esperte di make up invece questo termine non è nuovo. I prodotti peel-off sono la nuova tendenza che sta spopolando sui social. Sempre più donne si stanno appassionando a questo originale metodo di applicazione make up.

Ma quando si parla di peel-off a cosa ci si riferisce esattamente? Questo particolare trucco si presenta sotto forma di tinte per le sopracciglia e tinte per le labbra, anche se in questo particolare ci focalizzeremo sui rossetti. Questo make up si applica da bagnato, si aspetta che si asciughi e poi quando si toglie si vedrà una colorazione temporanea che può durare fino a 12 ore. Esistono diversi marchi che li realizzano, anche se ancora non sono così diffusi come molte vorrebbero.

Il make up peel-off must have

Il make up peel-off, come potete immaginare dal nome, è necessario che aderisca bene alla zona per poter ottenere l’effetto sperato. Per questa ragione, deve essere applicano da bagnato. La consistenza è appiccicosa e umida. Poi si attende che la massa bagnata si asciughi per un determinato periodo di tempo, seguendo come sempre le istruzioni. Infine, una volta che il prodotto è completamente asciutto, si stacca e compare una colorazione temporanea.

Ci sono state recensioni contrastanti su questi prodotti per il trucco peel off. Le tinte per sopracciglia di marche rinomate sono le preferite perché danno un effetto naturale e pulito alle sopracciglia. Aiutano a riempire le sopracciglia rade e non danno un aspetto eccessivo. D’altra parte, le tinte per labbra lasciano un bel tocco di colore, ma la pigmentazione o la formula delle tinte per labbra peel off non piacciono a tutti.

L’aspetto positivo è che durano molto a lungo. Se si odia rifare o riapplicare il trucco, il trucco peel off assicura che il colore non si sposti o svanisca. Quindi, se il vostro obiettivo è un trucco di lunga durata, i prodotti per il trucco peel off possono fare al caso vostro.

D’altra parte, tutti i prodotti potrebbero non soddisfare le vostre aspettative. Mentre ci sono persone che amano le tinte per le sopracciglia, alcune tinte non proprio eccezionali possono causare la caduta di alcuni peli delle sopracciglia. Inoltre, il tempo di asciugatura è molto lungo. In effetti, più a lungo si lascia il prodotto, più pigmentato appare sulla pelle e sui peli delle sopracciglia. Dipende completamente dalle preferenze individuali.

Ma molte di voi non sono disposte ad aspettare due o tre ore per ottenere la tonalità desiderata. Infatti, alcune tinte per sopracciglia richiedono di essere lasciate in posa per tutta la notte! Inoltre, non dimentichiamo che questi prodotti di make-up molto pubblicizzati hanno un prezzo più alto rispetto alle normali tinte per labbra. A questo punto, a voi la scelta.