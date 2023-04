Fare sport non è mai stato così bello! Motiviamoci con lo stile del momento

Non a tutte piace ma ognuna di noi dovrebbe fare sport più volte alla settimana e muoversi per almeno mezz’ora ogni singolo giorno. È bene che le più pigre le provino tutte, anche comprare nuove tute può rivelarsi un’idea vincente!

Dobbiamo darci da fare in modo che diventi una sorta di abitudine quella di camminare a passo veloce, alzare pesi, fare bici seriamente (non per intralciare il traffico o per far spaventare i pedoni sul marciapiede). Possiamo iniziare grazie alle colleghe di lavoro ed unirci al gruppo del lunedì sera a quel corso tanto divertente o prendere coraggio da sole.

Certo è che un outfit nuovo ed accattivante aiuta sempre. Scopriamo quindi cosa comprare per dare il via al miglioramento del nostro prezioso corpo.

Tonicità, forza e stile: ecco le tute da non farci scappare

I pantaloni di Nike Sportswear sono verde oliva e scendono a zampa. Da portare con un top attillato ton sur ton o, in alternativa, bianco che riprenda la firma ricamata sul fianco sinistro, andranno benissimo sia per praticare attività in palestra sia per andare a camminare con un’amica. Costano 53,99 euro su Zalando già scontati del 10%.

I modelli molto più fascianti è meglio che siano sfoggiati facendo sport in circoli e palestre anziché in giro per la città. Chi ha addominali da invidia o un lato b particolarmente sodo potrebbe sentire il desiderio di pavoneggiarsi in giro ma il consiglio disinteressato è quello di evitare. L’equilibrio, anche in questo caso, è la scelta più sensata.

Viene proposto come un set da due pezzi per lo yoga, Shein sorprende anche in ambito sport. Un verde intenso con fantasia foresta che tanti ricorda lo stile di Jennier Lopez. Il top corto ha le spalle incrociate sulla schiena ed i pantaloni a vita alta sono stretti anche alla caviglia. Consentono grandi movimenti e sono capi perfetti anche per il pilates. Il prezzo è di soli 17 euro.

Si trova a 38,97 euro – anziché agli iniziali 55 euro – la felpa blu baja che sembra quasi viola di Under Armour in tessuto Terry super morbido e leggero. Cade morbida, ha un particolare cappuccio regolabile ed è disponibile in altre cinque varianti di colore. La di potrà abbinare ai leggins tecnici dello stesso brand.

Certo è che ci si potrebbe orientare anche su brand più commerciali o su marche non strettamente connesse al mondo del fitness ma andare a ricercare le ultime novità ed i tessuti più traspiranti come i marchi più usati da sportivi non sponsorizzati, ci aiuterà. Forse è anche una questione mentale ma per perdere un po’ di peso e tonificarci vale tutto l’aiuto possibile!

Silvia Zanchi