Il nuovo taglio di Hailey Bieber è da sballo: la foto ha fatto il giro del web

Il nuovo taglio sfoggiato dalla moglie di Justin Bieber ha lasciato a bocca aperta i fan. Scopriamolo insieme.

Hailey Baldwin è tornata nuovamente sotto i riflettori soprattutto la celebre faida con Selena Gomez che ha coinvolto indirettamente anche un’amica della modella, Kylie Jenner. A quanto pare entrambe hanno pubblicato dei video imitavano scherzosamente il comportamento della cantante prendendo in giro le sue gestualità.

Questo ovviamente ha sollevato un polverone e i fan hanno iniziato a prendere le parti. Molti hanno deciso di difendere la Gomez e di non seguire più la Jenner sui social. Non è un caso che Selena abbia superato i 400 milioni di followers su Instagram diventando la donna più seguita della nota piattaforma. Un bel traguardo per la trentenne, che continua ad avere un successo enorme. Ora però ha accantonato la carriera di cantante e si è concentrata sulla recitazione. In questo momento è impegnata con le riprese della seconda stagione di Only Murders in the Building, dove recita insieme a Martin Short e Steve Martin.

Hailey Bieber invece è alle prese con il suo lavoro di modella e si sta godendo il suo matrimonio con Justin, con il quale è convolata a nozze nel 2018. Una coppia che sta superando ogni aspettativa considerato che si sono frequentati sono pochi mesi prima di sposarsi. Negle ultime ore sono stati visti insieme ad un concerto della cantante SZA, dove il cantante di Peaches è stato visto un po’ irritato e questo ha scatenato le malelingue, ma finora sembra che il loro rapporto stia andando a gonfie vele.

La trasformazione di Hailey Bieber

Pochi giorni fa Hailey Bieber ha sorpreso i suoi 49 milioni di followers postando una foto che ha in poco tempo ha fatto il giro del web. Forse stanca del suo solito look o magari perché aveva semplicemente voglia di un cambiamento, ha deciso di darci un taglio.

La modella statunitense ha sfoggiato un caschetto extra corto che le sfiora appena le spalle. Ovviamente i commenti non si sono fatti attendere. Alcuni ricordano il look di qualche anno fa quando anche quella volta aveva optato per un bob biondo prima di sposare il suo amato. La maggior parte degli utenti però sono rimasti contenti del nuovo look che dona ad Hailey una ventata di aria fresca e quel tocco di glamour in più che ogni tanto non guasta.

La donna ha inoltre condiviso delle stories su Instagram che includono alcuni scatti del bob da diverse angolazioni. Il primo è un profilo laterale in cui i suoi capelli sono nascosti dietro le orecchie. La seconda e ultima immagine offrono una visione ancora più chiara del taglio smussato dal lato. Nell’ultima foto si possono addirittura notare le radici marroni più scure sfumate in caldo marrone.

Questo bob però non è il più corto sfoggiato dalla modella. Infatti in passato aveva scelto taglio più corti, ma entrambi le stanno d’incanto e siamo sicuri che anche il marito pensi la stessa cosa. A questo punto chissà se la Bieber voglia schiarirsi ulteriormente la chioma visto il taglio extra corto. Una cosa è certa, solo il tempo ce lo dirà.