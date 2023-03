Maiale in agrodolce, la vera ricetta cinese

Quando lo mangiamo al ristorante cinese è perfetto, a casa nostra mica tanto: ma adesso, con la vera ricetta, il maiale in agrodolce non ha più segreti

Quanto volte ci arrabbiamo quando vediamo gli americano che mangiano la pizza con il pollo o con l’ananas? Ma pensa i cinesi, quando vedono che cerchiamo di preparare i loro piatti tipici alla nostra maniera. E invece no, per piatti come il maiale in agrodolce serve la ricetta originale.

A vederlo così sembra semplicissimo e in effetti lo è. Ma è semplicissimo commettere errori se non si rispettano le dosi e i passaggi. Prima si frigge il maiale e poi si prepara la salsa, non il contrario. E così ho chiesto la ricetta ad una vera cuoca cinese, adesso so tutto.

Maiale in agrodolce, la scelta della carne è importante

Il taglio migliore del maiale per la preparazione in agrodolce è certamente la lonza. Ma se non la troviamo possiamo usare anche l’arista. E ora, la ricetta.

Ingredienti:

600 g lonza di maiale

1 peperone giallo

2 fette di ananas

1 cipolla bianca

4 cucchiai di olio di semi

Per la pastella

150 g di farina

150 ml di acqua

1 cucchiaino di lievito istantaneo

1 cucchiaio di olio di semi

Per la salsa agrodolce

200 ml di passata di pomodoro

150 ml di acqua

70 g di zucchero di canna

70 ml di aceto

3 cucchiai di amido di mais

3 cucchiai di salsa di soia

50 ml di succo di ananas

Preparazione:

Il primo passo è preparare la pastella. In una ciotola mescoliamo la farina con il lievito istantaneo, poi aggiungiamo l’acqua e l’olio di semi. Mescoliamo con un cucchiaio o una spatola fino ad ottenere una pastella densa e lasciamo da parte.

Laviamo la carne di maiale e tagliamola a cubetti regolari. Versiamoli nella pastella facendola aderire bene da tutti in lati. Poi scaldiamo 2 cucchiai di olio di semi in una padella (meglio il wok se lo abbiamo) e friggiamo i cubetti di maiale in pastella. Quando sono diventati belli dorati tiriamoli su con un mestolo forato e facciamoli scolari su un vassoio coperto con carta assorbente.

Puliamo e tritiamo finemente la cipolla, puliamo anche il peperone eliminando i filamenti e i semini interni, quindi tagliamolo prima a strisce e poi a cubetti. Infine prendiamo le fette di ananas e tagliamole e pezzetti.

Facciamo saltare le verdure nel wok o nella padella con un paio di cucchiai di olio di semi a fiamma alta per 10 minuti. A quel punto aggiungiamo anche l’ananas a pezzetti e dopo altro 2-3 minuti spegniamo.

In un’altra padella o un wok prepariamo la salsa vera e propria. Versiamo la passata di pomodoro, lo zucchero di canna, l’aceto, poi aggiungiamo la salsa di soia ed il succo d’ananas. Mettiamo s sciogliere l’amido di mais nell’acqua e uniamolo alla salsa. Facciamo cuocere tutto insieme a fiamma moderata mescolando, per una decina di minuti o fino a quando la salsa agrodolce non si sarà addensata.

Infine aggiungiamo nella padella della salsa sia la carne di maiale che le verdure con l’ananas, Un paio di minuti, il tempo di amalgamare tutto, e siamo pronti a portare il maiale in agrodolce a tavola. Deve essere mangiato caldo, nessuna distrazione.