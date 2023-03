Come sembrare più abbronzata in pochi step: colori e forme da indossare

Un po’ come per le serie televisive, anche nell’abbigliamento con una vasta scelta a disposizione finiamo spesso per confonderci e far la scelta sbagliata. Se vogliamo far apparire l’abbronzatura che non abbiamo allora è bene iniziare con questi colori e modelli.

Le lampade abbronzanti, le creme con i brillantini, il make-up dorato sono tutti aiuti che contribuiscono a farci sembrare più colorate ma, nell’attesa del “sole vero” e senza sforzi, scopriamo su cosa puntare così da avere un aspetto più vivace e sano con pochi colorati step fashion che non necessariamente troveremo tra i nuovi arrivi. Anche con zero spesa infatti, basterà cercare bene nel nostro armadio per scovare i capi adatti alla nostra mission.

Anche il capo furbo analizzato ieri può fare al caso nostro, soprattutto se con i brillantini che illuminano anche le carnagioni più chiare. Indossiamo queste tonalità per proiettarci nell’estate 2023 in un attimo.

Come vestirci per apparire almeno un po’ abbronzate in primavera

Il blu elettrico è pazzesco sia in forma di accessorio che come capo d’abbigliamento. Risultiamo subito più colorate, definisce le forme ed attira l’attenzione quindi meglio non avere peso in eccesso.

Ovviamente poi anche il giallo e l’arancione – insieme al rosa salmone – sanno esaltare la pelle chiara come pochi altri colori. Tessuti freschi come quelli più cangianti nelle tonalità della terra sono un altro must per la nostra mission.

No secco al bianco ed al grigio che come il marrone spegne un po’. Per i modelli è bene puntare su abiti che scoprano la parte superiore perché di solito le gambe sono l’area più difficile da abbronzare e l’effetto tintarella di luna non ci piace.

Riguardo al nero ci sono più opzioni. Con dettagli arancioni, dorati, ramati e simili allora andrà benissimo ma se l’outfit consiste in un total look con accessori color argento allora è meglio glissare.

Accettarsi come si è va bene ma vedersi più belle non costa nulla e può risultare molto divertente. Scoviamo nel guardaroba il nostro prossimo look e prepariamoci all’imminente conquista della nostra felicità!

Silvia Zanchi