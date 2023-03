Le nuove borse made in Italy che ameremo di più in primavera

Le borse sono una passione condivisa da molte oltre ad essere uno dei tanti modi per dimostrare (a se stesse o agli altri) uno status symbol raggiunto o presunto. Oggi vediamo quelle italiane più desiderate per la primavera – estate 2023.

Sentiamo parlare di Made in Italy come motivo di vanto per le nostre grandi aziende ed i piccoli artigiani che vengono apprezzati in tutto il mondo. Ne abbiamo letto anche riguardo “all’Europa” che cerca di lasciarlo in secondo piano o, per meglio dire, nelle quinte, pur di vendere meglio altri prodotti. Tra una polemica e l’altra, però, contano i fatti e, tra questi, ci sono firme di moda famose ed amate che realizzano tutto in Italia, nonostante stress, burocrazia e costi alle stelle.

Con la consapevolezza di poter scegliere se abbinarle alle favolose sneakers consigliate per la nuova stagione o se propendere per tacchi alti, vediamo quali borse realizzate in Italia comprare.

Borse Made in Italy da sogno: l’investimento della qualità

Il primo brand a catturarci è Salvatore Ferragamo che con la sua borsa a spalla geometrica bianca (1980 euro) e “allure scultorea” propone una borsa rigida passe-partout. Adatta per il giorno ma versatile e portabile anche la sera con un outfit casual, è un omaggio alla semplice linearità degli anni Novanta con tocchi futuristici forti della base di storia dell’azienda italiana.

Con Valextra abbiamo la borsa a tracolla Iside in formato micro, formato che, da alcuni anni a questa parte, ha contagiato un po’ tutte. Il prezzo è maxi, costa 2750 euro, ma il design iconico, la lavorazione tutta nel nostro Paese ed il prestigio della firma nata da Giovanni Fontana nel 1937 a Milano ne motivano il perché.

Più pratica delle precedenti e ad un prezzo più basso, c’è Furla che realizza le sue borse in Toscana. Il modello Genesi grande (545 euro sul sito ufficiale) è una shopping bag in un beige misto al grigio tortora (da qui il nome greige), in morbida pelle di vitello, ha doppi manici e molto, moltissimo spazio. Ottima per l’ufficio, non ne potremo più fare a meno.

Pensando al nostro bellissimo Paese ed alla moda come potrebbe non venire in mente re Giorgio? Armani ha creato una borsa esclusiva in vernice liquida nelle tonalità dell’argento e catena dorata sottile removibile. Il prezzo è di 430 euro.

Ci sono però alcuni brand stranieri, tra cui svariati francesi, che producono in Italia e molti italiani che lo fanno all’estero. Acquistare in modo consapevole fa la differenza, sempre.

Silvia Zanchi