Cinque trucchi per sembrare subito più giovani sul posto di lavoro

Essere più giovani (o almeno apparire come tali) è uno di quei diktat che la società contemporanea ci suggerisce fino allo sfinimento come soluzione a tutti i nostri problemi. In realtà però basta sembrare più fresche ed essere sempre in ordine sul posto di lavoro, ricordandoci che ciò che conta davvero sono i risultati che portiamo a termine. Scopriamo i trucchi evergreen per look giovani.

In primis dobbiamo ricordarci che la pulizia fa già la maggior parte del compito, capelli in ordine, trucco leggero e bilanciato, pelle curata, mani e piedi in match (per la pedicure lo sapremo solo noi ma farà comunque la differenza nel portamento) ed abiti puliti – oltre che ben stirati – ci conferiranno immediatamente un aspetto più giovane di quello del sabato sera appena passato. Va detto però che ci sono alcune donne particolarmente fortunate che grazie ai loro visi da teenager eterne anche con una tutina in pelle e un rossetto rosso fuoco potrebbero ingannare i più e sembrare ventenni allo sbaraglio.

Sempre tenendo bene a mente le tendenze da seguire per l primavera – estate 2023 vediamo come sistemarci al lavoro per sembrare più giovani.

Look ed outfit per sembrare più giovani sul posto di lavoro

Già nel titolo c’è dell’assurdo, lo sappiamo. La maggior parte degli uomini non si pone il problema nemmeno lontanamente. Apparire più giovani, più innocenti e più fresche però può portare dei vantaggi ed essere comunque un’esperienza diversa dal solito.

Indossiamo colori chiari vicino al viso, sì quindi a pullover in colori pastello, camicia bianca, foulard a fantasia nei toni primaverili, sono tutte valide idee che faranno risaltare il nostro naturale incarnato. Al contrario, invece, stampe dure come il gessato, colori scuri e spenti come il marrone ci toglieranno luce dandoci qualche anno in più.

Uno stile casual ringiovanisce sempre. Ciò non vuol dire sportivo e nemmeno finto trasandato come spesso si vede in Instagram. Si tratta semplicemente di indossare jeans basic o pantaloni a vita alta con scarpe basse e maglioncino coordinato.

Nessuna acconciatura particolare. Se abbiamo un collo da mostrare ed una chioma da alzare allora andranno benissimo le classiche code di cavallo (alta o bassa in base all’abitudine) ma niente di più. Proprio come per le stampe giganti, l’effetto nonna è dietro l’angolo.

Scarpe comode e pratiche, oltre a farci muovere letteralmente meglio, sono immediatamente associate alla gioventù quindi rientrano a pieno nel nostro obiettivo.

L’ultima dritta non riguarda direttamente la moda ma noi stesse. Riposare bene, infatti, ci dona una pelle più distesa e morbida, il che è già un buon trenta per cento del totale!

Proviamo a mettere in pratica quest’ultima dritta e poi tutte le altre. Il risultato è garantito!

Silvia Zanchi