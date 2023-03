Sposa di primavera? 5 hairstyles da fiaba con un dettaglio in più, sarai tu la più glamour

La sposa più bella della stagione potrai essere proprio tu, se scegli tra queste 5 ispirazioni glamour per i tuoi capelli: l’acconciatura da fiaba che hai sempre sognato, ma con un dettaglio da non dimenticare!

Quando il matrimonio è in arrivo inizia la corsa ai preparativi. Bisogna ammetterlo, sono tante le donne che hanno sognato il grande giorno per una vita e che ne hanno immaginato i dettagli alla perfezione. Una volta arrivata la proposta però, inizia la vera “caccia” all’abito giusto e al look ideale. Quando un mare di idee si affollano nella testa, è il momento di prendere un bel respiro e lasciarsi ispirare.

Uno degli aspetti principali a cui prestare attenzione nella scelta dello stile per i fiori d’arancio, è sicuramente l’acconciatura. I capelli meritano la loro attenzione, perché diventeranno un elemento centrale della bellezza della sposa. Sono tantissime le proposte che, al giorno d’oggi, provengono dal mondo del web. Ma il giusto hairstyle deve tenere conto di alcuni fattori.

Naturalmente, la lunghezza del capello, come anche il genere stesso dell’abito e la personalità della sposa. Ma è anche la stagione in cui avverranno le nozze ad influenzare la scelta dell’acconciatura, che la può interpretare al meglio con i trend del momento. Per tutte le sposine nel panico, ecco le 5 proposte più belle tra cui scegliere: non ci sarà competizione, le vere spose di primavera sarete voi!

Chic, semplice ed elegante: la sposa di primavera risplende così

Ci troviamo in un periodo in cui, nell’ambito dell’hairstyle, è tornata la filosofia del “less is more“. Gli eccessi e i “parrucconi” che un tempo erano sinonimo di eleganza, lasciano ora il posto ad una semplicità estrema. Anche la più casual delle acconciature diventa un esempio di raffinatezza se scelta per il grande giorno e associata ad un abito elegante e a qualche semplice accessorio. Per ricordare la bellezza della primavera, aggiungiamo dei fiori tra i capelli, che doneranno un aspetto fresco e romantico al look. Ma anche un dettaglio brillante diventerà protagonista della scena impreziosendo il più basico degli hairstyle. Ecco come si diventa spose perfette nella prossima stagione.

I capelli sciolti e morbidi come in una giornata qualunque, prendono vita con questo semi-raccolto sognante e delicato. Sarà sufficiente riunire le ciocche frontali sulla parte posteriore della testa, con un incrocio appena accennato. Una mezza coroncina di fiori sarà il dettaglio che renderà l’acconciatura casual una vera favola.

Per chi preferisce le acconciature raccolte, questa è la proposta che vi farà diventare la sposa più bella di primavera. La chioma è riunita in un updo basso sulla nuca, sopra la quale compaiono dei delicatissimi torchons. Anche in questo caso, l’effetto assolutamente casual dell’hairstyle è contrastato dai dettagli floreali, che donano al look un aspetto vintage e adorabile. Per vere romantiche d’altri tempi.

Chi può pensare che anche una semplicissima coda potrebbe diventare una perfetta acconciatura da sposa? Lo dimostra questa incantevole ispirazione. Se nella vita di tutti i giorni vi sentite a vostro agio soltanto con una classica ponytail, riportate questo look anche nel vostro giorno più bello. Rendetelo glamour e chic con grandi onde sulle lunghezze, aggiungendo come dettaglio un maxi cerchietto in tessuto voluminoso. Luce estrema grazie agli strass, che vi incoroneranno come reginetta della giornata.

Per le amanti degli intrecci, quest’acconciatura è un vero sogno fatto realtà. I capelli sono legati in una morbida coda in versione “bubble“, ossia formata creando dei volumi sferici grazie ad interruzioni regolari. Sulla parte alta della testa, una treccia crea una coroncina, ma il vero tocco primaverile sono dei piccoli fiorellini bianchi che compaiono sparsi sull’hairstyle. Una vera opera d’arte perfetta per una sposa moderna.

E per le spose dai capelli corti? Anche un bellissimo Pixie Cut, il taglio corto più amato del momento, può diventare estremamente romantico se adornato da un dettaglio floreale. Una coroncina profumata e coloratissima diventa protagonista, regalandovi tutto il fascino della primavera. Non ci sono dubbi, la sposa della primavera conquisterà tutti.