Prendersi cura della secchezza oculare

La vista è uno dei cinque sensi più importanti nella vita quotidiana. Non è quindi indifferente prendersi cura dei propri occhi. Questa non si limita all’uso delle lenti, ma comprende anche la soluzione per lenti, la custodia, la borsa da toilette, il gel ipoallergenico e così via.

Nonostante l’uso di tutti i prodotti sopra citati, a volte durante l’applicazione delle lenti giuste e la cura delle lenti, si avverte ancora un fastidio agli occhi. Più concretamente, si ha la sensazione di soffrire di secchezza oculare perché si ha una sensazione di bruciore, irritazione e stanchezza negli occhi. Cosa potrebbe succedere?

La causa della secchezza oculare

Prima di continuare a leggere, è bene sapere che la secchezza oculare non comporta generalmente problemi gravi. Tuttavia, come per quasi tutti i disturbi, esiste una causa. In caso di secchezza oculare, si avverte una sensazione di bruciore o irritazione perché gli occhi non producono abbastanza lacrime. Di conseguenza, gli occhi sono meno idratati e si verifica la secchezza oculare. Inoltre, la secchezza oculare ha altre cause, come l’aria condizionata o la permanenza prolungata di fronte a uno schermo. Fissare a lungo lo schermo o far entrare negli occhi molta aria fredda fa sì che gli occhi producono meno umidità e possono irritarsi. Infine, in alcuni casi, capita di sentire gli occhi secchi a causa delle lenti, ad esempio perché le avete indossate per troppo tempo.

Affrontare il problema

Quindi, anche se la secchezza oculare non è un problema grave, farla scomparire ci regala grande sollievo. Per affrontare il problema della secchezza oculare si possono fare due cose:

In primo luogo, è possibile utilizzare un collirio. Questo metodo funziona in modo rapido ed efficace: gli occhi secchi vengono immediatamente inumiditi grazie alla produzione di una “lacrima finta”. Dopo tutto, anche una lacrima è una goccia, prodotta solo dall’occhio stesso. Una seconda opzione è l’uso di lenti per la secchezza oculare. Queste lenti non hanno un contenuto d’acqua superiore a quello delle lenti normali, ma piuttosto inferiore. In questo modo, è possibile far passare più ossigeno attraverso la lente e mantenere i livelli di umidità nell’occhio. Uno dei marchi che produce lenti per occhi secchi è Biofinity. Inoltre, Acuvue Oasys e Dailies Aquacomfort Plus sono altamente raccomandati per chi soffre di secchezza oculare.

Volete saperne di più sulla secchezza oculare?

Quindi, tutto sommato, risulta che la secchezza oculare di solito non comporti gravi conseguenze per gli occhi. Si tratta comunque di una sensazione fastidiosa che peggiora nel corso della giornata, per cui non è un’idea folle vedere come si può trattare il problema. Esistono due modi per farlo: colliri o lenti speciali per la secchezza oculare. Per saperne di più su come usare il collirio o dove acquistare le lenti speciali, è consigliabile recarsi dal proprio ottico di fiducia. Questo perché può fornirvi conoscenze specialistiche e aiutarvi in modo professionale.