Cosa sapere prima di seguire un corso di yoga

Lo yoga è considerato sia una disciplina che un’arte. Esso apporta innumerevoli benefici, non solo a livello fisico ma anche da un punto di vista mentale, ed è spesso fonte di dubbi, soprattutto per chi non lo ha mai praticato. Tra questi: esiste un limite di età per fare yoga? Serve essere flessibili? Vediamo insieme tutto ciò che c’è da sapere prima di seguire un corso di yoga.

Praticare yoga senza timori

La prima cosa da tenere a mente è che tutti quanti possono fare yoga, senza limitazioni legate all’età, alla forma fisica o altro. Non si tratta di una competizione, di una sfida a chi è più bravo, più flessibile o a chi conosce più posizioni. Lo yoga è miglioramento individuale a seconda del proprio livello. I progressi si riscontrano con il tempo, con la costanza e con la voglia di curare la propria persona, fisicamente e psicologicamente.

Esso non presenta controindicazioni (per fare un esempio, esso può essere tranquillamente praticato da donne in stato di gravidanza, salvo diverse disposizioni mediche) e, come già accennato, apporta incredibili benefici.

Esistono varie tipologie di yoga (per un totale di all’incirca quattordici tecniche), a seconda del risultato che si desidera raggiungere.

In ogni caso, prima di seguire un corso di yoga è importante rammentare di non paragonarsi agli altri e di seguire il percorso indicato dall’insegnante con la piena consapevolezza che anche voi raggiungerete determinati risultati. Tutto ciò che serve è pazienza, costanza e voglia di mettersi in gioco.

Tutti i benefici del praticare yoga

Non è raro notare benefici già a seguito della prima lezione di yoga. Tra questi: l’aumento della concentrazione, della flessibilità corporea, il calo della rigidità, il miglioramento della memoria e il rilassamento articolare. Oltre ad una generica sensazione di benessere che spesso viene anelata fino alla classe di yoga successiva.

Non soltanto: lo yoga dona decisamente di più dopo qualche mese di pratica. In particolare: è in grado di regolare la pressione sanguigna, apporta benefici alle vie respiratorie e all’apparato riproduttivo (e quindi può essere in grado di risolvere determinate problematiche legate alla sessualità), fa sì che diminuiscano dolori alla schiena e di tipo articolare, aumenta l’equilibrio, riduce i livelli di ansia, nonché la produzione dell’ormone denominato cortisolo (quello dello stress), consente al fisico di asciugarsi e di mettere in evidenza gli addominali, rafforza il corpo e lo tonifica, aumenta la pazienza, dona maggiore disciplina.

A ciò si aggiunge che lo yoga è consigliato da molti dottori, soprattutto a seguito di traumi sia di tipo fisico che emotivo. Tale disciplina, infatti, se praticata per anni, apporta benefici quali: una notevole stabilizzazione del peso, rafforzamento delle ossa, diminuzione del rischio di incorrere in malattie al cuore, maggior controllo delle emozioni (soprattutto quelle più forti, quali rabbia oppure timore), maggiore consapevolezza di se stessi e di come raggiungere determinati obiettivi senza il peso di ansia e di stress, ringiovanimento a livello dell’organismo, una maggiore positività.

Aspetti che inevitabilmente andranno a riflettersi sulla vita di tutti i giorni e sul modo in cui verranno affrontate le giornate, non solo fisicamente ma anche mentalmente.

Per questo, prima di seguire un corso di yoga, è importante non dimenticare che i benefici maggiori, quelli di cui si sente spesso parlare, arrivarono con il tempo e con la consapevolezza che si tratta di un percorso strettamente personale, che inizia sul tappetino e che continua anche al di fuori della classe di yoga.