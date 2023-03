Vino in tavola, quando cucini questi 4 ingredienti non commettere questi errori

Mettere il vino in tavola è sempre un bel gesti, ma abbinarlo agli alimenti sbagliati può rivelarsi un disastro: ecco come non fare questo errore



Ho cucinato diversi piatti per cena perché arrivano anche alcuni amici e devo solo decidere che vino mettere a tavola. Rosso con la carne, bianco con il pesce, gli abbinamenti perfetti sono questi. Ma siamo sicuri che tutti i vini vadano bene con tutti i cibi?

Può sembrare strano, eppure ci sono alimenti difficili da accoppiare al vino e altri che proprio non lo chiamano perché si sposano male con quel sapore in bocca. Ovviamente è anche una questione personale, perché ci sono anche quelli che comunque non vogliono rinunciare al vino. Ma secondo me è meglio evitare di combinare pasticci.

Il vino infatti ha un ruolo importante non solo per il suo sapore, ma perché aiuta a pulire in modo perfetto la bocca. Succede infatti che quando mastichiamo sempre lo steso cibo, dopo un po’ le papille gustative facciano fatica a riconoscerlo. Se intervalliamo con un po’ di vino, torniamo a gustare pienamente un piatto, però non funziona con tutto.

Vediamo insieme quindi quali sono i peggiori errori di abbinamento vino-cibo che dobbiamo assolutamente evitare e partiamo dalle verdure. Abbiamo un bel risotto con i carciofi, oppure un piatto di carciofi fritti, ma anche una torta salata a base di carciofi? Mettiamo in tavola l’acqua e al massimo la birra.

Questo perché i carciofi contengono la cynarina, un acido ricco di tannini che sono presenti anche nel vino, in particolare quello rosso. Un’esplosione di tannini in bocca quindi e il risultato è quello di un sapore ruvido in bocca. Il mio consiglio? Solo se i carciofi sono cotti a lungo possiamo provare con un vino rosso non forte, altrimenti lasciamo perdere.

Vino in tavola, gli abbinamenti che non funzionano non fare questi errori

Carciofo no e finocchio sì? Per niente, assolutamente vietato perché il sapore del finocchio anche se a noi sembra molto neutro in realtà è in grado di coprire quello del vino. Il finocchio infatti contiene l’anetolo che gli conferisce sapore. E anche se a noi sembra leggero, in realtà è in grado di coprire del tutto il sapore del vino e quindi sarebbe come bere acqua pura. Ma il vino non funziona anche se lo abbiniamo a spinaci, cavolfiori, broccoli e asparagi, più o meno per lo stesso motivo.

Quando è meglio ancora una volta evitare il vino? Se abbiamo condito un piatto con tanto limone oppure tanto aceto. Anche in questo caso il loro retrogusto che è decisamente acido andrà a coprire completamente il sapore della bevanda e per quanto ci sforziamo di cercare l’abbinamento giusto non ci riusciremo. Il limone è un agrume e quindi lo stesso discorso vale per piatto a base di arancia o di pompelmo.

Infine con la frutta fresca, niente vino. Nocciole, noci, arachidi e tutto il resto hanno infatti una decisa acidità e quindi per il solito motivo è meglio pensare ad altro. Ora lo sai, ma in ogni caso faui delle prove per vedere se è tutto vero.