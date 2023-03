I trucchi più furbi per valorizzare al massimo un corpo mediterraneo

Manteniamo la calma perché, dopo essere state più ipercritiche del solito allo specchio, ecco che abbiamo le idee più chiare che mai su come valorizzare il nostro corpo mediterraneo. Sensuale, dalla pelle calda od olivastra, chioma folta e scura, occhi profondi, una tipologia di bellezza senza tempo che richiede però cura e dedizione se si vuol esaltare qualcosa in più rispetto al décolleté.

Quando si pensa al mare Mediterraneo ci vengono in mente la cucina favolosa che tutto il mondo ci invidia, i paesaggi da sogno tra antichi reperti e ricca natura ma anche note attrici che hanno fatto la storia del cinema. Proprio da queste, e dalle più recenti influencer, prendiamo spunto per capire come mettere in mostra un corpo morbido (nei punti giusti), come sempre, senza esagerare.

Dopo aver visto cosa non mettere per una riunione a scuola, scopriamo cosa indossare per essere sensuali e meravigliose.

Il corpo mediterraneo è quello che piace di più con questi look

La camicia – bustino, stretta in vita e con maniche a sbuffo (lunghe o corte in base alla stagione) è un vero e proprio must. Il seno (solitamente generoso) riempirà senza difficoltà la scollatura ed il torace stretto ben evidenziato farà un contrasto mozzafiato con i fianchi larghi. Niente spille ed accessori luccicanti, meglio restare su qualcosa di minimal chic.

Il jeans Push-up rientra tra i passe-partout della moda ad ogni età ormai. Sembra si tratti di capi scontati ma è tutt’altro che così! Mentre per i corpi a rettangolo ha poco senso se non c’è nulla da sostenere, in questo caso sono l’ideale. Niente strappi però perché già c’è da contenere ed è bene apparire definite.

Da evitare se possibile il due pezzi in quanto creerebbe ancor più movimento ed avendo già parecchio in vista (con questo fisico prorompente anche in tuta si viene guardate) si risulterebbe un po’ “truzze” e non importa quanto costi l’outfit che si sta indossando! Si invece ad un abito a pois, ad uno in pizzo nero stile Dolce & Gabbana (o se possiamo permettercelo proprio quello).

Indossare colori pastello va bene ma non il total white e nemmeno il look monocromatico beige per evidenti motivi di effetto ottico.

Il focus su questa fisicità ci sarà in ogni caso non serve aggiungere altro.

Silvia Zanchi