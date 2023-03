Il trend assoluto della primavera 2023 è il jeans! Ecco come indossarlo tutti i giorni ed essere al top!

Quale sarà il trend della primavera 2023? Senza dubbio è questo: il jeans! Di qualunque modello, colore o lavorazione, il tessuto jeans accompagnerà le nostre giornate primaverili, e non solo. Scopriamo tutti gli outfit di tendenza per indossare tutti i giorni il jeans in primavera ed essere perfette!

Ogni momento dell’anno è perfetto per sperimentare tutte le muove tendenze e giocare con la creatività attraverso i nostri look. Ma senza dubbio la primavera è il momento perfetto per sbocciare e osare con look nuovi e colorati. In più, grazie alle fashion week che hanno inizio proprio in primavera scopriamo le novità in fatto di moda che ci accompagneranno durante tutto l’anno. Sapete quale sarà la tendenza assoluta per la primavera 2023? Senza dubbio il jeans! Questo tessuto da indossare in tutte le situazioni e in qualunque outfit! Scopriamo insieme come realizzare degli outfit trendy perfetti per la vita di tutti i giorni con i jeans!

Se prima era considerato un tessuto casual e da lavoro, adesso il jeans fa parte integrante della nostra quotidianità. Tutte noi possediamo nell’armadio almeno un jeans pantalone e una giacca di jeans.

Adesso più che mai il jeans è il tessuto che sovrasta tutte le tendenze in fatto di fashion, e per questo motivo non possiamo farci cogliere impreparate.

Come possiamo realizzare degli outfit perfetti per la vita di tutti i giorni ed essere in linea con le tendenze della primavera utilizzando il jeans? Scopriamolo insieme!

Il jeans in primavera: ecco come realizzare outfit stupendi e trendy con i capi che già possediamo!

Per essere trendy non serve fare shopping ogni giorno, ma studiare le tendenze e apportarle a quello che già possediamo in armadio! Allora si che saremo trendy!

Camicia bianca e t-shirt: per un look casual, adatto alla giornata in ufficio, ma anche alla passeggiata in centro con le amiche, non c’è niente di meglio che una camicia bianca di cotone oversize e un jeans dritto mum fit. Magari da abbinare ad una scarpa nera con il tacco e ad una giacca blazer nera.

Total jeans: per le vere fashioniste il look total jeans non deve mancare in armadio. Realizziamo un outfit composto da camicia di jeans oversize e pantalone jeans taglio dritto leggermente strappato sul ginocchio. Il tutto da abbinare ad un sandalo cuoio e una pochette in tinta da tenere a mano.

Shorts di jeans: se invece vogliamo realizzare un outfit che vada bene per lo shopping al centro con le amiche dobbiamo indossare una camicia azzurra in cotone oversize, shorts di jeans, borsa shopping e sneakers bianche! Per essere comode ma estremamente di tendenza!