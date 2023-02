Giulia de Lellis ha spiazzato tutti: ha indossato la tendenza del prossimo anno!

È arrivata la fashion week di Milano e l’influencer Giulia De Lellis è già stata avvistata con indosso la tendenza del prossimo anno. Di quale tendenza stiamo parlando? E di come si compone il look indossato? Scopriamo tutti i dettagli in questa guida di stile targata CheDonna!

Come ogni anno Milano si riempe per una settimana di modelli, attori, influencer, personalità del mondo dello spettacoli e amanti della moda per partecipare all’evento mondano più atteso: la Milano Fashion Week. Per un’intera settimana i brand di lusso organizzano sfilate in cui mostrano le loro collezioni e il loro senso del fashion per la prossima stagione. Tutti coloro che contano sono stati invitati a sedere alle prime file. Coloro che invece vogliono sfondare nel settore creano outfit estremi e sperano di essere fotografati. Una cosa è certa: la settimana della moda è un evento da non perdere assolutamente. E di certo non ha perso l’occasione lei, Giulia De Lellis, influencer seguitissima in Italia, per sfoggiare un nuovo look per le strade di Milano. Di fatti ha sfoggiato la tendenza del prossimo anno! Quale? Scopriamola!

Può vantare più di 5 milioni di followers su Instagram, ed è una delle influencer più in ascesa del momento. Stiamo parlando di Giulia De Lellis, giovane ragazza della provincia romana, che ha trovato la sua fortuna in un programma di Maria De Filippi, Uomini & Donne.

Da li la strada è stata tutta in salita, passando per la partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2017 fino alla conduzione del programma Love Island.

Il successo per lei è arrivato, ma non per questo l’influencer si fa scappare un’occasione per essere paparazzata. E quale momento migliore se non la settimana della moda di Milano?

Infatti la De Lellis è stata fotografata indossare un outfit meraviglioso in direzione di una sfilata molto importante: quella di Alberta Ferretti.

Scopriamo insieme nel dettaglio i retroscena del look di Giulia De Lellis e per quale motivo dovremo copiarla subito!

Giulia De Lellis in Alberta Ferretti: piume a volontà per il 2023!

Ogni anni le sfilate delle fashion week ci fanno da anteprima sulle tendenze per l’anno successivo. Quali saranno i trend che chi accompagneranno in futuro?

Ieri, mercoledì 22 novembre, si è svolta durante la Milano Fashion Week la sfilata di Alberta Ferretti. Secondo la stilista la moda del prossimo anno sarà un incontro di tagli e forme minimali ma accessoriate da tessuti e colori sgargianti.

Di queste caratteristiche, infatti, si componeva il total look indossato da Giulia De Lellis per la sfilata in questione. Un outfit total black composto da una classica giacca taglio blazer, indossata chiusa come fosse una maglia, e un pantalone a palazzo nero fatto di piume! Il tutto chiuso da una pochette a mano color turchese, tendenza della primavera 2023, e un occhiale trasparente dalla lente gialla.

Un total look elegante, raffinato, ma con elementi di tendenza, in perfetto stile Alberta Ferretti.

Per tutte le news in fatto di fashion, e non solo, alla prossima guida di stile! Per rimanere sempre aggiornate su tutte le novità dal mondo della moda!