I colori fluo non sono per tutte ma ci fanno apparire più giovani e decise

A molte non sono mai piaciute e niente e nessuno potrà loro far cambiare idea. Le tonalità fluo sono eccentriche, spesso bizzarre e senza senso ma anche divertenti e gioiose! Scopriamo quali capi e che accessori opzionare per lanciarci in un cambio (temporaneo) di look.

Come dice Gerry Scotti nel game show “Chi vuol essere milionario?” Only the brave, ovvero, solo i coraggiosi. Si alludeva al fatto che senza rischio ovviamente non ci sarebbe stata la possibilità di una vincita maggiore ed il paragone calza perché anche con i colori fluo dovremmo osare un po’ di più. Non oltre una certa età ma, nel limite del possibile, indossare un capo in queste sgargianti tonalità o anche solo decidersi per un accessorio sul genere sarebbe l’ideale per ringiovanire un po’.

Iniziare da un portafoglio simpatico, color giallo fluorescente, come quello proposto da Comme des Garçons (su Farfetch ad 80 euro) o comprare un top corto rosa fucsia come quello di Zara a soli 7,95 euro, consente di provare “cose da giovani” con un investimento contenuto.

Il fluo va bene tutto l’anno, bisogna saper scegliere con attenzione

Non appropriato su un corpo curvy, il cappotto fluo è probabilmente il capo d’abbigliamento più visto nelll streetstyle delle fashion week autunno – inverno di tutto il mondo.

La giacca verde fluo di Shein (19 euro) è in similpelle, ha un taglio aggressivo, due grandi e capienti tasche laterali e chiusura con cerniera. In base all’outfit ed al contesto si potranno accostare una pochette ton sur ton o far si che sia l’unico capo fluo abbinandoci jeans basic e camicia bianca.

Le scarpe da ginnastica Patriot 13 giallo fluo di Asics sono scontate del 40% a 39 euro su Amazon e sono l’ideale anche come regalo di compleanno. In fondo, facciamo tutte sport e con nuovi accessori potremmo essere più invogliate!

In giallo, verde o rosa fluo, la borsa a tracolla di Diesel si può portare con tutto, ad eccezione delle fantasie classiche come il tartan, i pois e simili. Il prezzo è di 250 euro sul sito ufficiale del brand.

A volte tentare si rivela solo una perdita di tempo e di energia ma in questo caso, è vero, non nuoce. Mal che vada ci rimarrà come monito in camera per i futuri tentativi di stile.

Silvia Zanchi