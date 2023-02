Le unghie gel sono dannose alla pelle? Ecco la risposta degli esperti

State pensando di scegliere le unghie gel per la vostra prossima manicure? Ecco cosa dicono gli esperti a riguardo.

La manicure in gel offre moltissimi vantaggi, tra cui una rapida asciugatura e la durata. Infatti questo tipologia di unghie dura molto di più rispetto ad una manicure tradizionale.

Ma ora passiamo ad una notizia che non farà piacere a molte di voi. Infatti uno studio recente ha scoperto che gli asciugatori UV per unghie possono causare la morte delle cellule, il che ha portato molti a chiedersi se la manicure in gel sia davvero sicura. Continuate a leggere per scoprirlo.

Le unghie gel e gli effetti sulla pelle

È noto che le radiazioni UV possono avere un impatto sulle cellule della pelle e provocare danni al DNA. Per questo motivo è consigliabile proteggere la pelle dagli effetti nocivi dei raggi solari, che possono portare al cancro e ai segni dell’invecchiamento cutaneo.

Molti non lo sanno ma gli asciugatori per smalto UV emettono la stessa forma di radiazione che si trova nei lettini abbronzanti, motivo per cui si teme che questi asciugatori contribuiscano ad aumentare il rischio di cancro alla pelle e di invecchiamento cutaneo.

In uno studio recente, i ricercatori dell’Università della California, San Diego, hanno messo le cellule umane in piatti di coltura sotto gli asciugatori UV per unghie in gel per 20 minuti alla volta. Hanno studiato l’impatto degli asciugatori e hanno scoperto che possono causare danni al DNA, danni cellulari e una maggiore formazione di mutazioni, che possono causare o aumentare il rischio di ammalarsi di cancro. Addirittura, una sola irradiazione di 20 minuti ha portato a una morte cellulare del 20-30%.

È importante sottolineare però che i ricercatori hanno testato l’esposizione agli essiccatori UV per 20 minuti, quando di solito le unghie vengono esposte per un minuto. L’uso della luce UV è anche una vecchia tecnologia. Oggi molti saloni per unghie utilizzano luci LED, che hanno un’impostazione di 60 secondi e lampadine migliorate ad alta efficienza.

Chiunque abbia un rischio più elevato di cancro alla pelle dovrebbe essere sempre molto cauto nel proteggere la pelle dalle radiazioni UV. Detto questo, non si hanno ancora prove sufficienti per dimostrare se coloro che sono già ad alto rischio di cancro della pelle abbiano un rischio maggiore di cambiamenti specifici all’esposizione ai raggi UV dell’asciugatore per unghie.

Quindi cosa possiamo fare per proteggerci da questi ultimi? Prima di tutto è necessario effettuare altri studi per approfondire ulteriormente l’argomento. In ogni caso, quando si tratta di esposizione al sole, è sempre meglio andare sul sicuro. Quindi il consiglio degli esperti è quello di ridurre al minimo la frequenza o utilizzare una protezione dai raggi UV, tra cui l’uso di creme solari o di guanti che proteggono dai raggi UV.

Si suggerisce inoltre di applicare una protezione solare SPF 30 o superiore sulle mani prima di fare la manicure in gel e di usare guanti. Oltre ai danni causati dai raggi UV, la manicure in gel può essere dannosa per le punte. È risaputo che lo smalto in gel può anche essere duro per le unghie e può portare a fragilità e screpolature.

In conclusione, chi è preoccupato potrebbe prendere in considerazione lo smalto tradizionale invece dello smalto in gel o prendersi una pausa dallo smalto per dare alle unghie il tempo di ripararsi. Se si notano cambiamenti sulle mani o sulle unghie, è sempre meglio consultare un dermatologo.