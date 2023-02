Con il viso a cuore la frangia puoi portarla solo così: è perfetta e ti valorizza!

Se hai il viso a cuore devi optare per questo tipo di frangia: è perfetta e capace di valorizzare i tuoi tratti.

Vorresti fare la frangia ma se indecisa sulla tipologia? Ebbene la prima cosa che dovresti prendere in considerazione è la forma del tuo viso. Se hai un volto a forma di cuore e quindi con il mento un po’ appuntito e la fronte ampia, dovresti optare per alcune tipologie di frangia.

Non tutte le frange sono uguali, alcune sono più adatte per una certa tipologia di viso. Una cosa è certa, non devi rinunciare ad avere la frangia, ma devi solo scoprire in base al tuo viso quale sia quella più adatta a te. Anche perché la frangia è un evergreen che non passa mai di moda.

Scopriamo allora quali tipologie di frangia sono più indicate per incorniciare il tuo volto se è a forma di cuore. Prendi spunto da alcune star come Scarlett Johansson, Sienna Miller e Jennifer Lopez.

Ecco la frangia giusta per il viso a forma di cuore

C’è chi la ama e chi la odia. La frangia, croce e delizia di ogni acconciatura, tutto sta a saper scegliere quella giusta per la forma del proprio viso. Lunga, corta, regolare, irregolare, scalata, a tendina e chi più ne ha più ne metta. Sono tante le tipologie da scegliere, anche se non tutte donano ad ogni forma del viso.

Se il tuo viso è a forma di cuore, e qui trovi i tagli che lo valorizzano, con fronte ampia, zigomi alti, e mento appuntito, ti suggeriamo le tipologie di frangia che si addicono maggiormente ai tuoi tratti.

Intanto dovrai optare per un tipo di frangia sfilata e irregolare, senza esagerare con i volumi, quindi non dovrà essere troppo piena. A questo proposito possiamo prendere spunto dalle foto qui sotto.

Altrimenti è perfetto anche un ciuffo lungo e sfilato laterale , che copra parte della fronte, lasciandone scoperta una metà.

Sono questi i tipi di frangetta più adatti, che vanno a riempire la fronte, rendendo più ampio e spazioso il mento per un più armonioso effetto d’insieme.

Infine, si può optare per una frangia a tendina proprio come quelle qui sotto.

E ora che hai preso un po’ di spunti quale frangia o ciuffo sceglierai?