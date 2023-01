Risotto allo zafferano pronto in mezz’ora? Adesso so come fare

In mezzo ai primi piatti più raffinati, il risotto allo zafferano occupa un posto speciale: io ho un trucco per accelerare i tempi

Non è difficile preparare un risotto allo zafferano buono, ma noi abbiamo un trucco. Per cuocerlo ci serve un buon brodo di carne, ma occorre tempo. E allora per averlo pronto subito, usiamo il dado e sarà ottimo lo stesso.

Per comodità, useremo le bustine di zafferano che costano relativamente poco. Se invece abbiamo puntato sui pistilli, devono essere mesi in infusione con acqua almeno 10 ore. Useremo la loro acqua, diventata di un bel colore oro, dopo averla filtrata.

Risotto allo zafferano pronto subito: si può anche riciclare

Cosa fare se avanza il risotto allo zafferano? Possiamo usarlo per preparare delle arancine, aggiungendo un pezzetto di formaggio filante al centro, oppure delle crocchette.

Ingredienti:

450 g di riso Roma o Carnaroli

1,5 lt brodo di dado alla carne

2 bustine di zafferano in polvere

1 scalogno

1 bicchierino di vino bianco secco

150 g di burro

120 g di parmigiano grattugiato

sale fino q.b.

pepe nero q.b.

Preparazione:

Partiamo con il brodo di carne veloce. Normalmente per prepararlo ci servirebbe cuocere un bel pezzo di vitello o manzo insieme alle verdure, schiumarlo all’inizio e poi aspettare. Ma servirebbero anche almeno un paio di ore, mentre noi dobbiamo fare un piatto espresso.

Così scatta il trucco. Prepariamo il brodo usando il dado di carne, meglio se preparato in casa ma per una volta ci possiamo anche passare sopra. Quando il brodo è bollente e pronto, basterà filtrarlo e tenerlo da parte in una pentola.

Ora cominciamo con il risotto allo zafferano. Peliamo lo scalogno e dopo averlo lavato tritiamolo finemente. Mettiamolo in un tegame basso e largo, aggiungiamo anche 40 grammi di burro e accendiamo a fiamma bassa.

Lasciamo soffriggere per un paio di minuti e aggiungiamo il riso. Lasciamolo tostare per altri 2 minuti alzando la fiamma girandolo spesso per separare bene i chicchi.

Sfumiamo con il vino bianco e aspettiamo che sia evaporato. Poi cominciamo ad allungare con un mestolo di brodo caldo e aspettiamo che cominci a prendere bollore. Andiamo avanti ad aggiungere brodo ogni volta che il riso si asciuga.

Passati circa 15 minuti, il riso sarà quasi pronto. Aggiungiamo le bustine di zafferano e andiamo avanti ancora 3 minuti.

Spegniamo, allontaniamo dal fuoco e mantechiamo con il burro tagliato a pezzetti. Poi il parmigiano grattugiato e mescoliamo ancora bene con il cucchiaio. Se mai fosse ancora troppo compatto, basterà mezzo mestolo di brodo e portiamo subito in tavola. Profumato e buonissimo, piacerà a tutti.