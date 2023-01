Mai usato le cipolle per la tua pelle? Dovresti, non hai idea dei benefici che possono apportare!

Sai che le cipolle possono far bene anche alla pelle? Scopriamo insieme come utilizzarle e soprattutto per quale motivo.

Di solito usiamo le cipolle per arricchire i cibi, ma pochi sanno che sono ottime anche per la nostra pelle. Il segreto sta nello zolfo, contenuto in questa verdura. Secca la pelle quanto basta per trattare l’acne e bilanciare i livelli di pH della pelle grassa.

Le ghiandole sebacee all’interno della nostra pelle producono olio di sebo e quando ne viene prodotta una quantità eccessiva, il colorito e la salute della pelle ne risentono. Per questa ragione entrano in gioco le cipolle, ricche di vitamine A, C ed E.

Benefici delle cipolle per la pelle

Anche se non siete particolarmente convinte ad utilizzare la cipolla sulla vostra pelle, i suoi benefici vi convinceranno sicuramente!

Produce collagene : consumando o applicando la cipolla sulla pelle si producono cellule cutanee più sane, si riducono le infezioni e si favorisce la rigenerazione della pelle.

: consumando o applicando la cipolla sulla pelle si producono cellule cutanee più sane, si riducono le infezioni e si favorisce la rigenerazione della pelle. Elimina le tossine : mantiene la pelle sana e luminosa eliminando le tossine nocive dal corpo. Inoltre, previene i danni causati da varie infezioni della pelle.

: mantiene la pelle sana e luminosa eliminando le tossine nocive dal corpo. Inoltre, previene i danni causati da varie infezioni della pelle. Protegge dai danni del sole : la cipolla è un ingrediente ricco di vitamine A, E e C, oltre che di minerali e antiossidanti, un mix che agisce come uno scudo all’interno del corpo quando la pelle è esposta al sole.

: la cipolla è un ingrediente ricco di vitamine A, E e C, oltre che di minerali e antiossidanti, un mix che agisce come uno scudo all’interno del corpo quando la pelle è esposta al sole. Previene l’acne: grazie alle proprietà antinfiammatorie e antibatteriche, la cipolla è un’ottima soluzione per la pelle a tendenza acneica.

Adesso che siete a conoscenza dei benefici della cipolla, scopriamo insieme come includerla nella vostra routine di bellezza. Potete optare per il succo di cipolla, particolarmente utile per labbra pigmentate. Prima di andare a dormire, applicate una miscela di vitamina E e succo di cipolla. Fatelo per un mese e vedrete che risultati!

In alternativa usate l’olio di cipolla, che applicherete sulla pelle rendendola morbida ed elastica. Oppure potete fare un impacco per il viso. L’efficacia della cipolla nello schiarire la pelle è incomparabile con qualsiasi altro prodotto da cucina. Elimina lo strato di pelle morta. Basta mescolare un cucchiaino di succo di cipolla e farina di grano, e aggiungere mezzo cucchiaino di crema di latte. Applicate questo impacco ogni giorno per circa quattro mesi e vedrete la differenza di luminosità!