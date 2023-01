Fiorenza Pieri, chi è Suor Teresa di Che Dio ci aiuti 7: bellezza mozzafiato senza l’abito religioso

Fiorenza Pieri, chi è Suor Teresa, protagonista di Che Dio ci aiuti 7 insieme a Francesca Chillemi. Sotto l’abito, una bellezza mozzafiato.

Che Dio ci aiuti 7 ha debuttato su Raiuno incollando milioni di telespettatori su Raiuno, Sono tante le novità che la fiction ha deciso di regalare ai propri fan. Come in ogni stagione, ci sono nuovi personaggi interpretati da giovani attori e che sono portati a conquistare il cuore dei telespettatori. Tra i nuovi personaggi c’è Suor Teresa interpretata da Fiorenza Pieri. Suor Teresa abita da anni a Parigi dove è professoressa di Teologia alla Sorbona.

Arriva ad Assisi per risolvere alcuni problemi familiari, ma in seguito ad una promessa fatta alla sorella, resta nel convento di Suor Angela dove vive anche Azzurra che ha cominciato il suo percorso di conversione. Tra Suor Teresa e Azzurra, il rapporto non è idilliaco. Alla base del conflitto c’è la convinzione che Azzurra non sia adatta a fare la suora. Il rapporto tra Azzurra e Suor Teresa ha già conquistato tutti, ma chi è l’attrice che interpreta Suor Teresa?

Chi è Fiorenza Pieri di Che Dio ci aiuti 7

Fiorenza Pieri è nata a Firenze nel 1980. Come attrice, si è formata nella scuola del Teatro Stabile di Genova iniziando la carriera come attrice teatrale. Dal 2007, ha cominciato a lavorare anche al cinema e tra i film di maggior successo si registrano Il mattino ha l’oro in bocca (2008) e Mai scherzare con lo stelle! (2020). Ha lavorato anche in Don Matteo, ma la grande chance di conquistare il pubblico televisivo arriva con il personaggio di Suor Teresa in Che Dio ci aiuti 7 il cui debutto è stato convincente.

Fiorenza Pieri è presente anche su Instagram dove il suo profilo è seguito da poco più di 4mila followers. Numeri decisamente diversi a quelli di Francesca Chillemi che incanta quando toglie l’abito di Che Dio ci aiuti. Il numero dei followers della Pieri, grazie alla fiction di Raiuno, è destinato sicuramente ad aumentare.

Su Instagram, oltre a pubblicare foto dei propri lavori, l’attrice condivide anche momenti della sua vita privata.

Una bellezza semplice ed elegante quella di Fiorenza Pieri che, come antagonista di Azzurra, il personaggio che Francesca Chillemi interpreta dalla prima puntata della prima stagione di Che Dio ci aiuti, punta ad entrare nel cuore di tutti i telespettatori di Raiuno.