Outfit comodo a Natale: scopri quali dovrai indossare per brillare con la tua fisicità curvy!

Vuoi indossare un outfit comodo a Natale che valorizzi le tue forme curvy ma non sai da dove iniziare? Sei sulla guida di stile giusta! Scopriamo insieme qui su CheDonna quali look indossare per le feste natalizie che siano comodi, di tendenza, e che facciano brillare le nostre curve!

La vigilia di Natale si avvicina, e tra i preparativi per il menù della cena e gli ultimi regali ci siamo dimenticate di una cosa: cosa indossare a Natale! Esatto, perché una vera guru del fashion non perderebbe mai un’occasione per sfoggiare degli outfit nuovi e super trendy. Ad esempio, se hai una fisicità curvy e vuoi indossare un outfit comodo a Natale, cosa dovrai indossare? Scopriamolo insieme!

Una delle tradizioni natalizie che più abbiamo nel cuore è proprio quella di trascorrere la sera della vigilia in casa con amici e parenti attorno al tavolo assaggiando i manicaretti tipici del Natale, giocando a carte tra una risata e un’altra. Quindi un outfit comodo è l’essenziale per poter trascorrere la serata al meglio.

Comodo si, ma che sia anche super trendy! Infatti una vera fashion lover sa bene che ogni occasione è buona per poter realizzare dei nuovi outfit che vadano a valorizzare la nostra fisicità esprimendo allo stesso tempo la nostra creatività e unicità!

Ad esempio, se abbiamo una fisicità curvy, cosa possiamo indossare a Natale, quale outfit dovremo realizzare che possa essere comodo ma anche al passo con le tendenze? Scopriamolo insieme!

Outfit comodo a Natale a prova di curvy: le tue forme saranno valorizzate e brillerai per tutta la sera!

Per la sera di Natale in casa molte di noi preferiscono indossare outfit sportivi e pratici, altre invece amano realizzare look eleganti e ricercati. Qualunque sia lo stile che vogliamo indossare il nostro outfit dovrà comunque essere al passo con le tendenze e dovrà valorizzare la nostra fisicità!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come realizzare gli outfit comodi da indossare a Natale se siamo delle fisicità curvy:

body e pantalone a zampa d’elefante: se vogliamo indossare un look comodo ma che sia elegante il completo total black composto da body e pantalone a vita alta a zampa d’elefante è quello che ci serve. Il pantalone metterà in risalto le nostre curve e il color nero del look ci darà quel tocco di eleganza in più!

se vogliamo indossare un look comodo ma che sia elegante il completo total black composto da body e pantalone a vita alta a zampa d’elefante è quello che ci serve. Il pantalone metterà in risalto le nostre curve e il color nero del look ci darà quel tocco di eleganza in più! abito elegante : il vestito che fa per noi è quello midi con scollatura a V e drappeggio sui fianchi. Il modello accompagnerà le nostre forme in maniera sinuosa e delicata, valorizzando al massimo la nostra fisicità curvy. Per completare il total look un un sandalo con il tacco color nude è quello che ci serve!

: il vestito che fa per noi è quello midi con scollatura a V e drappeggio sui fianchi. Il modello accompagnerà le nostre forme in maniera sinuosa e delicata, valorizzando al massimo la nostra fisicità curvy. Per completare il total look un un sandalo con il tacco color nude è quello che ci serve! tuta monocromatica: se invece il nostro programma prevede di indossare il look più comodo che abbiamo nell’armadio senza però mettere da parte lo stile ciò che dovremo indossare è il completo tuta monocromatico! Felpa e pantalone palazzo grigio, oppure maglia aderente e pantalone largo tutto nero. Avremo la praticità ma anche lo stile, e le curve verranno valorizzate al massimo!

Adesso che abbiamo visto i look non ci resta che scegliere quello che più ci rispecchia e attendere la vigilia di Natale per indossarlo! Una cosa è certa, saremo perfette!