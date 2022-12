Se hai la fronte alta, questi tagli di capelli sono la scelta perfetta

Avere una fronte alta è un dilemma? Scopri come nasconderla con dei tagli di capelli praticamente perfetti.

Se hai una fronte alta, probabilmente ti sarà capitato almeno una volta di fare di tutto per nasconderla. Anche se in realtà si tratta di un tratto distintivo che può conferire un certo fascino, la fronte alta può anche essere nascosta.

Per farlo, basta giocare con il taglio di capelli e a volte persino con l’acconciatura. Con le giuste astuzie è infatti possibile creare dei giochi di volume e di proporzioni in grado di cambiare la forma del viso e di rendere l’aspetto della fronte più regolare. Scopriamo, quindi, quali sono i tagli di capelli più adatti alle tue esigenze.

Come capire se si ha la fronte alta

Iniziamo dalle basi e quindi dalla definizione di fronte alta. Se per alcune persone questa lo è tanto da essere riconoscibile, per altre la proporzione è tale da lasciare sempre un pizzico di dubbio. In genere, una fronte è alta quando la parte superiore del viso risulta più lunga della parte inferiore.

Un altro modo per capirlo (solitamente più semplice) consiste nell’appoggiare il palmo della mano in orizzontale sulla fronte. Se resta dello spazio, allora la fronte è effettivamente alta. E, ovviamente, più spazio rimane e più alta è la fronte. Ora che abbiamo capito quali sono le caratteristiche alla base di una fronte alta, possiamo passare ai tagli che riescono a nasconderla meglio e a rendere, al contempo, il viso più proporzionato.

In genere il primo modo per camuffare una fronte alta è quello di portare la frangia. Questa, può essere scelta in base alla forma del viso o alla struttura dei capelli. Ovviamente, però, anche il taglio di capelli può fare la differenza.

Le scelte per chi ha i capelli corti

Un bob riccio con la frangetta corta è sempre una buona scelta e lo è ancora di più se hai un viso a cuore o dalla forma squadrata. Se non ami la frangetta, però, puoi puntare su un taglio dritto che ti incornici il volto e che lasci libera la fronte. Potando i capelli aperti al centro, per assurdo, finirai con l’attirare l’attenzione su altri dettagli e ciò ti consentirà di mettere in bella mostra la fronte senza che si noti troppo la sua altezza.

Tagli per fronti alte e capelli di media lunghezza

Se adori i capelli di media lunghezza puoi puntare su uno scalato che si fermi sopra le spalle e a cui abbinare una frangia leggera. In questo modo, l’attenzione punterà ancora una volta su altri dettagli. In tal senso può essere utile anche una frangia lunga da portare a tendina. Ciò che conta è che arrivi all’altezza delle orecchie in modo da creare nuove proporzioni. Un’altra valida alternativa è invece quella di portare il ciuffo laterale restando sempre su uno scalato. In questo modo la fronte alta acquisterà addirittura più fascino.

I tagli per i capelli lunghi

I capelli lunghi sono sempre un segno di bellezza che sta bene a chiunque a patto, ovviamente, di portarli nel modo giusto. In cado di fronte alta, si può puntare tutto sull’acconciatura. Un gioco di onde i capelli con riga al centro creeranno infatti dei volumi in grado di donare nuove proporzioni al volto. Lo stesso può dirsi se ami la frangetta, scalarla e portarla in forma leggera per poi farla unire ad un taglio lungo ma scalato, ti aiuterà a sentirti splendida in ogni occasione.

Ora che abbiamo visto quali sono i tagli giusti per la fronte alta e da portare in base alla lunghezza dai capelli, non resta che scegliere quello che senti più adatto al tuo stile di vita. Di opzioni tra le quali scegliere ce ne sono diverse e questo ti aiuterà sicuramente a trovare quella perfetta per te.

Ciò che conta è seguire sempre i tuoi gusti senza farti necessariamente limitare da una fronte troppo alta. In questo modo ti sentirai sempre a tuo agio e tutto sentendoti sempre al top.