Uomini e donne, arriva il regalo di Natale più bello di tutti: web in delirio

Regalo di Natale meraviglioso per una delle coppie più amate della storia di Uomini e Donne: l’annuncio manda in delirio il web.

Natale speciale per una delle coppie più amate della storia di Uomini e Donne. Innamoratissimi come il primo giorno e con tanta voglia di trascorrere insieme il resto della vita, hanno ricevuto il regalo più bello per una giovane coppia di innamorati. Dopo aver lasciato il programma dove si sono conosciuti e innamorati, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice non si sono più lasciati iniziando una vita insieme con la convivenza.

Oggi, la coppia ha formato una vera famiglia con la nascita del frutto di un vero e grande amore. Ad annunciare l’arrivo della piccola Maria Vittoria sono stati proprio i neo genitori.

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi genitori: le prime parole per Maria Vittoria

La coppia nata a Uomini e Donne è quella formata da Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi che sono diventati ufficialmente genitori con la nascita della piccola Maria Vittoria. Dopo aver condivido con i fan i momenti più belli ed emozionanti della gravidanza, la coppia ha annunciato il parto imminente per poi pubblicare sui social la prima foto della piccola esprimendo l’immensa felicità provata nello stringere la piccola tra le braccia.

“Finalmente in tre. Benvenuta Maria Vittoria… 3710gr di pura dolcezza. Innamorarsi di nuovo”, hanno scritto mamma Claudia e papà Lorenzo condividendo su Instagram le prime foto della piccola Maria Vittoria che ha inondato d’amore il cuore dei genitori.

Una gioia immensa per la coppia che, sin dai tempi di Uomini e Donne, è sempre stata seguitissima sui social. Claudia, dopo aver dormito qualche ora, ha pubblicato una serie di video ringraziando i fan per l’affetto e promettendo di raccontare i dettagli del parto che ha vissuto stringendo la mano del compagno Lorenzo.

“Ciao a tutte, buongiorno. Scusate ma mi devo ancora riprendere” – esordisce Claudia. “Volevo ringraziarvi per tutti i messaggi che sto ricevendo e spero di riuscire a rispondere a tutti. E’ andato tutto benissimo, non è stato facile, è andato tutto benissimo. Maria Vittoria sta benissimo, sto aspettando che me la riportino dal nido, ma è una bella pagnotella. Ho dormito un’ora. Sono arrivata in camera alle sei e mezza. Con me c’è la mia mamma che mi assiste”, conclude la neo mamma che, quattro giorni prima di Natale, ha ricevuto il dono più bello e importante della sua vita.